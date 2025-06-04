24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво ділиться 3 найкращими маринадами для м'яса. Ці смакові комбінації зроблять будь-яке м’ясо або овочі особливими!
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3 найкращі маринади для м'яса
- Маринад 1: пряна класика
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка соку лайма чи лимона;
– 1 чайна ложка пластівців чилі;
– 1 столова ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка зіри;
– часник;
– 1 чайна ложка сушеної цибулі;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– сіль і перець – на смак;
– сік одного апельсину.
- Маринад 2: азійський стиль зі шрірачею
Інгредієнти:
– 2 столові ложки шрірачі;
– 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка соку лайма;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 1 столова ложка свіжого імбиру;
– 1 столова ложка чорного перцю.
- Маринад 3: лимонно-часниковий
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка соку лимона;
– цедра лимона – на смак;
– 1 чайна ложка подрібненого часнику;
– 1 столова ложка сушеної петрушки;
– сіль і перець – на смак.
А ідеальним доповненням до м'яса буде бита редиска – неодмінно приготуйте.