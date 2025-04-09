9 квітня, 14:18
Так просто, і так смачно: готуємо зелений борщ із щавлем
Зелений борщ зі щавлем – один із найсмачніших та найкорисніших супів для весняно-літнього сезону. Цю страву можна приготувати як на наваристому м'ясному бульйоні, так і пісний варіант.
У класичній версії зеленого борщу молодий щавель є основним інгредієнтом, доповнений сезонними овочами та вареним яйцем. Рецептом зеленого борщу ділиться 24 Канал.
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Зелений борщ із щавлем
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 500 грамів свинини;
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 70 грамів щавлю;
– 4 яйця;
– 2,5 літра води;
– 1 лавровий лист;
– 20 грамів рослинної олії;
– сіль, спеції – на смак.
Приготування:
- Спершу приготуйте м'ясний бульйон. Візьміть свинину з кісточкою або ребра, залийте холодною водою й доведіть до кипіння. Зніміть пінку і варіть м'ясо на повільному вогні 1 годину.
- Вийміть його та очистьте від кісток. Бульйон процідіть й поверніть у нього м'ясо. Доведіть все знову до кипіння.
- Очистьте овочі від шкірки та промийте в проточній воді. Картоплю наріжте невеликими шматочками й опустіть в киплячий бульйон.
- Моркву натріть на середній терці, цибулю дрібно наріжте. На гарячу сковороду налийте трохи олії та викладіть подрібнені цибулю й моркву. Обсмажте 3 – 5 хвилин і викладіть засмажку в каструлю з супом.
- Яйця відваріть в киплячій воді впродовж 5 – 7 хвилин. Потім залийте їх холодною водою й остудіть. Очистьте від шкаралупи, наріжте та додайте в суп. Додайте один лавровий лист і на смак посипте сіллю і спеціями.
- Свіжий щавель промийте і наріжте. Коли в супі картопля стане м'якою, додавайте щавель. Доведіть все до кипіння і вимикайте. Готовий зелений борщ накрийте кришкою й дайте йому настоятися.
Смачного!
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