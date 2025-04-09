Так просто, і так смачно: готуємо зелений борщ із щавлем

Зелений борщ зі щавлем – один із найсмачніших та найкорисніших супів для весняно-літнього сезону. Цю страву можна приготувати як на наваристому м'ясному бульйоні, так і пісний варіант.

У класичній версії зеленого борщу молодий щавель є основним інгредієнтом, доповнений сезонними овочами та вареним яйцем. Рецептом зеленого борщу ділиться 24 Канал. Читайте також Розсипчастий та ароматний плов за пів години: трюк для прискорення приготування Зелений борщ із щавлем Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 500 грамів свинини;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 70 грамів щавлю;

– 4 яйця;

– 2,5 літра води;

– 1 лавровий лист;

– 20 грамів рослинної олії;

– сіль, спеції – на смак. Приготування: Спершу приготуйте м'ясний бульйон. Візьміть свинину з кісточкою або ребра, залийте холодною водою й доведіть до кипіння. Зніміть пінку і варіть м'ясо на повільному вогні 1 годину.

Вийміть його та очистьте від кісток. Бульйон процідіть й поверніть у нього м'ясо. Доведіть все знову до кипіння.

Очистьте овочі від шкірки та промийте в проточній воді. Картоплю наріжте невеликими шматочками й опустіть в киплячий бульйон.

Моркву натріть на середній терці, цибулю дрібно наріжте. На гарячу сковороду налийте трохи олії та викладіть подрібнені цибулю й моркву. Обсмажте 3 – 5 хвилин і викладіть засмажку в каструлю з супом.

Яйця відваріть в киплячій воді впродовж 5 – 7 хвилин. Потім залийте їх холодною водою й остудіть. Очистьте від шкаралупи, наріжте та додайте в суп. Додайте один лавровий лист і на смак посипте сіллю і спеціями.

Свіжий щавель промийте і наріжте. Коли в супі картопля стане м'якою, додавайте щавель. Доведіть все до кипіння і вимикайте. Готовий зелений борщ накрийте кришкою й дайте йому настоятися. Смачного! Теж приготуйте: домашній сальтисон від Ярославського.