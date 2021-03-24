Смертельний березень та криза: чому в США знову масово розстрілюють людей

Все почалося з Атланти у штаті Джорджія. Там застрелили вісім людей у трьох спа-центрах. Шість жертв були жінками азійського походження. Потім у штаті Колорадо, місті Боулдер, зловмисник розстріляв десятьох відвідувачів овочевого магазину.

Нова трагедія у США

Сполучені Штати Америки, які лише починають оговтуватися від руйнівної пандемії коронавірусу, були шоковані двома випадками стрілянини у двох штатах. Загалом загинуло 18 людей, включаючи офіцера поліції та шістьох жінок азійського походження. До цих подій минув рік від останнього збройного нападу такого масштабу.

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Підозрюваний був заарештований після поранення на місці вчинення злочину, заявила поліція. Наразі невідомо, що стало мотивом до здійснення атаки, ведеться розслідування.

Все почалося о 14:30 за місцевим часом у магазині King Soopers біля кампусу Університету Колорадо. Магазин – частина більшого торгового центру. "Він просто зайшов і почав стріляти, не кажучи жодного слова", – розповіли свідки місцевому сайту Denver Post.

Місце останньої трагедії у Сполучених Штатах / Фото Denver7

Поліцейські чати розповідають про обстріли їхніх позицій, передає CNN. Після перших пострілів люди всередині стали шукати укриття, дехто – втік через вихід для персоналу та завантажувальний відділ. Інші свідки розповіли про барикади з ящиків та евакуацію через дах.

Він озброєний гвинтівкою (варіація AR-15, за даними CNN), наші офіцери відстрілювались. Ми не знаємо, де він у магазині,

– казали поліцейські своїм колегам.

"Спочатку я не розпізнала шум, але він знову повторився. 15-20 пострілів, дуже швидко. Мій чоловік підійшов і виштовхнув мене за двері й сказав телефонувати 911. Далі він повернувся, щоб переконатися, що з двома жінками похилого віку все добре" – сказала NYT одна з відвідувачок супермаркету.

Поліція з тактичною зброєю та навіть дронами вирішила залишити людей всередині торговельного центру, лише сказавши їм не рухатись. Пізніше, їх вивели на вулицю. Спочатку, каже свідок на відео, він почув до десяти куль та побачив трьох очевидно поранених – на парковці та всередині магазину.

Одним з перших, хто відповів на виклик був– ветеран з 11-річним стажем у поліції міста. До нього поступав "шквал дзвінків" через стрілянину.

Фото арештованого нападника / Фото Twitter CJ Werleman

21-річного стрілка в кайданках вивели з будівлі, на нозі у нього була, очевидно, кров. Але неможливо точно сказати, чи поранили його саме копи. Наразі він у стабільному стані в лікарні. Обшук у нього вдома виявив ще більше зброї, повідомило джерело CNN. Вивчав комп'ютерну інженерію у Денвері, але невідомо чи закінчив навчання.

Хто стріляв Його звати Ахмад Аль Аліві Алісса, родом з передмістя Денвера, але народився у Сирії в 1999 році. Займався боротьбою в американській школі. Окружний прокурор додав, що нападник "прожив більшу частину життя в США". Прокурори вже Його звати Ахмад Аль Аліві Алісса, родом з передмістя Денвера, але народився у Сирії в 1999 році. Займався боротьбою в американській школі. Окружний прокурор додав, що нападник "прожив більшу частину життя в США". Прокурори вже висунули звинувачення у 10 вбивствах. Він був відомий для ФБР, як пов'язаний з іншою особою, щодо якої ведуться слідчі дії

Проблемний штат та скандальне рішення суду

"Спочатку це була Атланта, зараз Боулдер. Хто знає, що буде за два тижні? Це поширений досвід в Америці, особливо для нашого покоління", – розповіла NYT 25-річна Мередіт Джонсон, мешканка Боулдера.

Віцепрезидентка Камала Гарріс під час присяги нового голови ЦРУ Вільяма Бернса, сказала такі слова: "Це абсолютно незрозуміло. 10 людей, які живуть своїм життям, нікому не заважаючи. Поліція виконує свої обов'язки з мужністю та героїзмом". Наразі, всіх жертв встановлено, їхні сім'ї повідомлені про трагедію.

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"Такі магазини як King Soopers були однією з небагатьох точок збору для нас під час коронавірусу, ми робили там рутинні закупи. Важко описати, що значить для цього місця така трагедія", – сказав Джо Негузе, конгресмен від Колорадо. Сенатор США Майкл Беннет заявив, що "для Конгресу давно минув час, щоб вжити заходів для уникнення потрапляння небезпечної зброї в чужі руки".

Заборону на використання штурмової зброї скасував суд / Фото Colorado Springs Gazzette

Проблема у Боулдері стосувалася скандального судового рішення. Суд заборонив місту виконувати заборону на використання зброї. Це рішення прийняли ще у 2018 році після стрільби у флоридській школі. Штурмові гвинтівки та великі магазини до них були заборонені до вільного продажу.

Але суддя Ендрю Хартманн днями вирішив це скасувати, пославшись на закон Колорадо 2003 року, згідно з яким міста та округи не можуть обмежувати продаж озброєння, "яке в інших випадках є законним, згідно з федеральними та місцевими законами".

Загалом, Колорадо пережив вже кілька кривавих нападів з вогнепальною зброєю, починаючи з 1999 року. Саме тут сталася одна з найбільш відомих американських трагедій – "різня у школі Колумбайн" – вчитель та 12 школярів загинули, стрілок вбив сам себе.

У 2012 біля кінотеатру міста Аврора 12 людей померло та 58 було поранено під час нападу (був нічний фільм про Бетмена). Через три роки – облога лікарні. 2019 рік – біля Літтлтона (це там де школа Колумбайн) знову стріляють у навчальному закладі.

Крім Боулдера та Атланти, стріляли у Стоктоні (Каліфорнія), Грешемі (Орегон), Г'юстоні й Далласі (Техас), Філадельфії (Пенсильванія). Постраждали десятки людей, але загинула лише одна.

Небезпечна робота: супермаркети та пандемія

Магазини з продажу продуктів зазнавали нападів та розбою і до подій у Боулдері. Працівники "мали справу з найгіршими". Багато клієнтів приходили озброєні, не вдягали масок, могли заразити всіх, хто був середині COVID-19.

"Вони пережили найгірше з найгіршого", – сказала Кім Кордова, що представляє інтереси 25 000 бакалійних та інших робітників у Колорадо та Вайомінгу. Всі ризикували своєю безпекою через ворожих покупців. "Їх лапали, на них плювали, не носили маски – але вони все одно стали героями", – додала Кім.

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За даними, 155 працівників бакалійної сфери померли від COVID-19 по всій країні. Профспілка Кім Кордови домагалася більшої безпеки у продуктових магазинах, оскільки покупці ставали все більш агресивними й піддають все більшому ризику продавців. "Ми бачили, що поведінка стає все більш жорстокою. І це їх травмувало", – резюмувала Кім.

Демократи в Конгресі вже вимагають вжиття заходів щодо контролю над обігом зброї – вічної проблеми Америки, де носіння зброї офіційно дозволено. Демократи проголосували за два законопроєкти, покликані розширити попередні перевірки. ФБР матиме на них більше часу, щоб працювати з тими, кого національна система помітила, як підозрілих.

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