Вперше з XIX століття хтось захопив Капітолій у Вашингтоні, де розташований Конгрес США. Тільки тепер це зробили самі американці. Розказуємо про прихильників Трампа та пояснюємо, чому все пішло не за планом.

6 січня 2021 року прихильники президента Трампа взяли штурмом Конгрес США у час коли там відбувалася сертифікація голосів за перемогу Джо Байдена та Камали Гарріс. Це сталося вперше з 1812-1814 років, коли будівлю захопили та спалили британські війська. 24 канал розповідає, чого чекати далі.

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Кров, загибель та безпорадність

Натовп штурмує американський Капітолій / Фото PBS

Сидячи у командному центрі у Вашингтоні, очільниця міста Мюріель Баузер дивилася на фото бризок крові на тимчасово зведених підмостках, пише у своїй аналітиці NYT. На них мають інавгурувати Джо Байдена 20 січня 2021 року. Масштаб провалу нарешті став зрозумілим: нападники прорвали тонку лінію з поліцейських на сходах та просувалися до будівлі. Баузер та її помічники були не здатні це зупинити.

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Мерія столиці звернулася до Пентагону з проханням мобілізувати Національну Гвардію (оскільки Вашингтон – не штат, а федеральний округ, його Нацгвардія залежить від президента США та Пентагону – 24).

Але отримала лише 300 військових без зброї на КПП та біля станцій метро. Ще десь 1000 поліцейських міста патрулювали вулиці. Копів на конях, з собаками та захисних периметрів не було.

Чиновники вважали захист Капітолію слабким та неадекватним угрозі, що насувалась. Але запит мав надійти від поліції Капітолію (2300 копів, які охороняють комплекс та навколишні землі – 24). Там спочатку відповіли, що не потребують підмоги ні від Пентагону ні від ФБР, бо очікують "лише мітинг у рамках свободи слова".

За 4 дні до нападу шеф поліції Капітолію заявляв про повну безпеку будівлі. І лише після того, як заколотники увірвалися всередину, він змінив думку. Всій підмозі знадобилося чотири години, щоб зібратися та прибути. Коли все вже було майже скінчено. Між тим, прихильники Трампа закликали вбити спікерку Палати Представників Ненсі Пелозі та "повісити Майка Пенса" нібито за зраду Дональда Трампа.

А почалося все з твіту (тепер недосяжного – 24) Трампа 19 грудня 2020: "Великий протест у Вашингтоні 6 січня! Будьте там, буде дико!" та його запалюючої промови перед Білим Домом, де він закликав своїх прихильників "йти на Капітолій". Цей марш закінчився загибеллю п'ятьох американців (ще один офіцер, який захищав Капітолій, здійснив самогубство пізніше – 24). Більше того, постраждала репутація США як демократії, яка завжди проводить мирну передачу влади.

Офісні будівлі Палати Представників та Сенату евакуювали. Конгресмени та сенатори були змушені тікати в тонелі, або барикадуватись в кабінетах; журналісти не знали, що робити і де ховатись, але намагалися робити свою роботу у парламенті, який був поглинутий злістю та хаосом.

Політичних лідерів (окрім віце-президента Майка Пенса, він залишився всередині) евакуювали у Форт Макнейр. Лише швидка реакція поліції та помічників сенаторів (які врятували кейси з голосами штатів – 24) відвернули можливу трагедію.

Без плану та підмоги: день страху в Капітолії

Конгресмени ховаються у залі від нападу / Фото The Sacramento Bee

Урядові агенції, як виявили журналісти NYT, не мали злагодженого плану дій на випадок такої атаки. З приходом Трампа, кажуть аналітики та парламентарі, вплив таких груп як QAnon, Proud Boys, Oath Keepers та інших значно виріс. Багато з них брали участь у атаці на Капітолій, серед інших.

Що найцікавіше, федеральні чиновники та капітолійські копи не бачили, як насувається буря, хоча прихильники Трампа розповідали про свої плани довго та відкрито: "Капітолій – наша ціль. Все інше – відволікання уваги", – написано в одному пості, який цитує NYT. – "Кожен корумпований член Конгресу – можливість, яка нам більше ніколи не випаде".

Департамент внутрішньої безпеки створив ситуаційну кімнату онлайн лише 5.01 – за день до атаки, що було вже занадто пізно. Погане планування та комунікація та завелика кількість залучених організацій на федеральному, місцевому та рівні штату – головні причини провалу. Зазвичай, великі, національні події дуже ретельно пропрацьовуються. Поліція парків, поліція Капітолію, міська поліція, Секретна служба та інші — всі збираються у польовому офісі ФБР у Вашингтоні.

Всередині підмога погано орієнтувалась в незнайомому лабіринті поверхів та переходів. До того ж, ніхто не був готовий до абсолютно неможливої раніше ситуації: що основна енергія заколоту йтиме від президента США. Країні, в кінці кінців, неймовірно пощастило, бо жертв могло бути набагато більше. Всередині були знайдені саморобні вибухові пристрої, зброя та коктейлі Молотова.

ФБР слідкувало за рейсами, орендами машин та готелів та постами у соціальних мережах. Ті, хто збирався до столиці, обговорювали амуніцію, зброю, гвинтівки. Деяких федерали змогли переконати не їхати. Всіх, хто намагатиметься приїхати до Вашингтона зі зброєю (в столиці вона заборонена) буде заарештований. Не зайвим буде згадати, як розгортались події.

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Штурм почався о 13:00 за місцевим часом, пише у своїй хронології Bloomberg. Оборона на сходах, що складалася з барикад, впала швидко. Відкриваючи, таким чином, прохід до беззахисних вікон та дверей на східній стіні. Поліція відступала і подекуди відкрито допомагала заколотникам. Звісно, так робили далеко не всі – більшість офіцерів героїчно протистояла навалі. 60 з них було поранено, 15 отримали серйозні травми.

Жорстокий прорив О 14:00 прихильники Трампа вломилися всередину Капітолію, кидаючи різні предмети у поліцію. Проти стражів порядку застосували їхній арсенал: хімікати, сльозогінний газ, перцові балончики, щити. Особливо небезпечною зброєю були свинцеві труби та власне патрони

Всередині протистояння продовжилось, бунтівники зайшли до зали Сенату, сіли у крісло віце-президента, який очолює цю частину парламенту. Сенаторів евакуювали, частково – по підземним тунелям. "Йдіть швидше, люди! Вони наступають нам на п'яти!", – підганяв сенаторів офіцер.

Троє зникли, а Теммі Декворт, ветеранка Іраку та ампутантка обох ніг, яка пересувалася на візку, сховалася у офісі. Сенатори-демократи вмовляли колег-республіканців у надзвичайній ситуації відкинути свої претензії щодо результатів виборів президента. Але Хоулі, який прославився салютом у сторону натовпу, не відреагував.

Озброєний захист останнього форпосту / Фото Philadelphia Inquirer

У секретному місці, один з головних союзників Трампа – Ліндсі Грем – кричав на сержанта Сенату, вимагаючи план та зачистку. Декілька людей сказали виданню, що Сенджер не контролював ситуацію і просто ходив навкруги. Він та його колега у Палаті Представників подали у відставку. Після подій Хоулі засудив насилля та поспішив сказати, що виступав лише щодо деяких питань, як-то голосування поштою.

Тим часом, біля зали Палати Представників застрелили жінку Ешлі Беббіт. Причина досі залишається не до кінця зрозумілою. Охорона присунула до дверей меблі та направила зброю на вхід. Всередині знаходилися до 20 політиків. Ехо ударів у двері розносилося по залі.

Або ми проб'ємося звідси, або буде останній бій, – згадав для NYT колишній рейнджер Джейсон Кроу. Зараз він – демократ з Колорадо, а раніше був в Іраку.

Конгресмени дізналися, що пролунали постріли. Один з натовпу дійшов до офісу спікерки Ненсі Пелозі та вкрав її ноутбук. Члени Конгресу США мали лише газові маски під столами. А от плану евакуації – ні, довелося імпровізувати. Кроу сказав всім відійти від дверей до центру приміщення і зняти значки, щоб їх було неможливо ідентифікувати.

Рубен Гальєго керує колегами під час роздачі газових масок / Фото Yahoo!

Інший військовий – ветеран морської піхоти з Арізони Рубен Гальєго – скинув жакет, встав на стілець та кричав інструкції, пише NYT. Пізніше, він же переховував біля себе журналістів. Через півгодини спецназ та поліція вивели конгресменів у безпечне місце, але доводилося і далі розчищати шлях. Дехто закрився у своєму офісі і поліція до них навіть не дійшла. А от коронавірус – цілком міг. Ліз Чейні з Вайомінгу та Хакім Джефріс з Нью-Йорку, повідомляли останні новини.

Прихильники президента США ходили по коридорам та під історичною Ротундою, роблячи селфі та сіючи вандалізм. Офіціального запиту для Нацгвардії, як там кажуть, не було і в 15:00. Мер Баузер оголосила комендантську годину з 18:00. Приблизно о 16:00 почалася мобілізація нацгвардійців (вцілому 1100 людей), інші штати також надсилали свої сили правопорядку.

Спецназ Капітолію визнав, що допомога потрібна негайно, але без офіційного запиту це зробити неможливо. Така бюрократія затягувала процес, але ФБР та ATF (Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин – 24) вже були на місці. Втім, довелося знайти шлях всередину. А там коридори були оповиті отруйним газом. "Ми опинилися у активній ворожій ситуації", – згадували бійці.

Лідери у хаосі битви: як вибивали підкріплення

Лише у 53 кілометрах від Капітолію знаходиться Аннаполіс – столиця штату Мериленд. Губернатор Ларрі Хоган вів розмову з послом Японії, коли одночасно сталися дві речі: увірвався очільник штабу з новинами про напад та подзвонив представник штату, Стені Гойєр.

Я у одній кімнаті з Ненсі Пелозі та Чаком Шумером (лідер демократів – 24). Потребуємо допомоги. Що ти можеш зробити?

Ще один дзвінок – від міністра армії США і де-факто голови Нацгвардії Вашингтону Райана Маккарті. "Чи можуть війська Мериленду прибути негайно?", – спитав він і отримав ствердну відповідь. А от запит від мера Баузер Пентагон довго відкладав, бо сама очільниця столиці просила спочатку лише 340 людей без серйозного озброєння.

Генерал-лейтенант Волтер Піатт намагався щось розповісти про план розгортання, ланцюжок командування та інші армійські правила. Тут не витримав вже голова поліції Вашингтону Роберт Конті. "Ви відмовляєте нам у проханні?" – спитав він Піатта тричі під час телефонної розмови. Той сказав, що ні, але бюрократія.

Однією з тих, хто врятував ситуацію, була Елісса Слоткін / Фото Politico

В Капітолії Елісса Слоткін з Мічігану, колишня працівниця Пентагону, подзвонила напряму другій його людині – начальнику комітету об'єднаних штабів Марку Міллі з тією ж вимогою – надішліть підмогу.

"Я абсолютно розумію, що ви між каменем та кувадлом, – сказала вона. – Але нам тут потрібна допомога". Це було бінго, бо саме наказ Міллі розгорнув усю Нацгвардію округу Колумбія.

Силовики почали заходити всередину та витісняти бунтівників, будувати такий потрібний безпековий периметр. У Департаменті внутрішньої безпеки визнали, що поліція Капітолію була недостатньо готовою.

Через три години, будівля була оголошена безпечною, політики продовжили перервану процедуру підрахунку голосів. Незважаючи на напад, Байдена все одно оголосили переможцем виборів десь близько четвертої ранку наступного дня.

Епілог: другий імпічмент Трампу

Президент Трамп має шанси встановити історичний рекорд / Фото Axios

Дональд Трамп цілком може увійти в історію як перший президент з двома імпічментами за плечима. Після історїі з тиском на Україну, лідера вільного світу планують звинуватити у "підбурюванні до повстання" через його заклики до заколотників штурмувати Капітолій. Навряд чи з цього вийде його усунення від влади – через 9 днів він сам піде з посади. Але демократи хочуть створити прецедент.

Статтю імпічменту у понеділок мають презентувати у Палаті Представників, пише CNN. Також у тексті згадано про інший дзвінок – держсекретарю штату Джорджія Бреду Раффенспергеру з вимогою "знайти" Трампу голоси для перемоги.

"Президент Трамп поставив під загрозу безпеку США, цілісність демократичної системи і урядову гілку влади. Тим самим, він зрадив свою довіру як президент", – сказано у документі про імпічмент. Але спочатку, у останній відчайдушній спробі, Палата Представників прийме резолюцію до застосування 25-ої поправки до Конституції США.

У Майка Пенса буде доба, щоб застосувати поправку, інакше Палата Представників буде діяти по процедурі імпічменту. Очікується, що голосування за це відбудеться у середу за американським часом.

25-та поправка Дозволяє усунути президента від влади у випадку його фізичної або ментальної нездатності виконувати свої функції голови держави. Була введена після вбивства Джона Кеннеді. Для її активації, проголосувати мають віце-президент, та більша частина кабінету. Тоді віце-президент стає в.о. лідера Сполучених Штатів

Наразі відомо, що Майк Пенс не планує застосовувати цей спосіб зняття Трампа з посади. Хоча дуже злий на президента та не розмовляв з ним з часу атаки на Капітолій (Трамп особливо відзначив Пенса як зрадника без хоробрості за те, що він виконав свій обов'язок та затвердив Байдена – 24).

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"Захищаючи нашу Конституцію та демократію, ми будемо діяти невідкладно, бо цей президент – загроза для обох", – відзначила спікерка Пелозі. Фактично, віце-президенту поставили ультиматум: або він сам усуває Трампа від влади або ж спостерігає удруге за звинуваченням свого шефа.

Документ про імпічмент вже має більше 200 голосів в свою підтримку. Його створили та просувають конгресмени Девід Чічіллін з Род-Айленду, Раскін та Тед Лью з Каліфорнії. 11 січня демократи мають зібратися на закрите засідання, щоб обговорити шлях вперед. Але лише двоє республіканців, Ліза Мурковскі з Аляски та Пет Тумі з Пенсільванії, закликали Трампа піти у відставку.

Сенат навряд чи стане "судом" до 19-20 січня. Якщо це станеться, скоріш за все Трампа виправдають. Поки незрозуміло, чи можна судити вже колишнього президента постфактум. Один з варіантів виходу з ситуації – дати адміністрації Байдена 100 днів на роботу та просування своїх приоритетів і вже після цього передавати імпічмент до Сенату.