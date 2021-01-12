Впервые с XIX века кто-то захватил Капитолий в Вашингтоне, где расположен Конгресс США. Только теперь это сделали сами американцы. Рассказываем о сторонниках Трампа и объясняем, почему все пошло не по плану.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа взяли штурмом Конгресс США в то время когда там происходила сертификация голосов за победу Джо Байдена и Камалы Харрис. Это произошло впервые с 1812-1814 годов, когда здание захватили и сожгли британские войска. 24 канал рассказывает, чего ждать дальше.

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Кровь, гибель и беспомощность

Толпа штурмует американский Капитолий / Фото PBS

Сидя в командном центре в Вашингтоне, глава города Мюриель Баузер смотрела на фото брызг крови на временно возведенных подмостках, пишет в своей аналитике NYT. На них должны инаугурировать Джо Байдена 20 января 2021 года. Масштаб провала наконец стал понятным: нападавшие прорвали тонкую линию из полицейских на лестнице и продвигались к зданию. Баузер и ее помощники были не способны это остановить.

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Мэрия столицы обратилась к Пентагону с просьбой мобилизовать Национальную Гвардию (так как Вашингтон – это не штат, а федеральный округ, его Нацгвардия зависит от президента США и Пентагона – 24).

Но получила лишь 300 военных без оружия на КПП и возле станций метро. Еще где-то 1000 полицейских города патрулировали улицы. Копов на лошадях, с собаками и защитных периметров не было.

Чиновники считали защиту Капитолия слабой и неадекватной надвигающейся угрозе. Но запрос должен был поступить от полиции Капитолия (2300 копов, охраняющих комплекс и окружающие земли – 24). Там сначала ответили, что не нуждаются в помощи ни от Пентагона, ни от ФБР, потому что ожидают "только митинг в рамках свободы слова".

За 4 дня до нападения шеф полиции Капитолия заявлял о полной безопасности здания. И лишь после того, как мятежники ворвались внутрь, он изменил мнение. Всей подмоге понадобилось четыре часа, чтобы собраться и прибыть. Когда все уже было почти кончено. Между тем, сторонники Трампа призывали убить спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси и "повесить Майка Пенса" якобы за измену Дональду Трампу.

А началось все с твита (теперь недоступного – 24) Трампа 19 декабря 2020 года: "Большой протест в Вашингтоне 6 января! Будьте там, будет дико!" и его зажигательной речи перед Белым Домом, где он призывал своих сторонников "идти на Капитолий". Этот марш закончился гибелью пятерых американцев (еще один офицер, защищавший Капитолий, совершил самоубийство позже – 24). Более того, пострадала репутация США как демократии, которая всегда проводит мирную передачу власти.

Офисные здания Палаты Представителей и Сената эвакуировали. Конгрессмены и сенаторы были вынуждены бежать в тоннели, или баррикадироваться в кабинетах; журналисты не знали, что делать и где прятаться, но старались делать свою работу в парламенте, который был поглощен злобой и хаосом.

Политических лидеров (кроме вице-президента Майка Пенса, он остался внутри) эвакуировали в Форт Макнейр. Лишь быстрая реакция полиции и помощников сенаторов (спасших кейсы с голосами штатов – 24) предотвратили возможную трагедию.

Без плана и подмоги: день страха в Капитолии

Конгрессмены прячутся в зале от нападения / Фото The Sacramento Bee

Правительственные агентства, как обнаружили журналисты NYT, не имели слаженного плана действий на случай такой атаки. С приходом Трампа, говорят аналитики и парламентарии, влияние таких групп как QAnon, Proud Boys, Oath Keepers и других значительно вырос. Многие из них участвовали в атаке на Капитолий, среди прочих.

Что самое интересное, федеральные чиновники и капитолийские копы не видели, как надвигается буря, хотя сторонники Трампа рассказывали о своих планах долго и открыто: "Капитолий – наша цель. Все остальное – отвлечение внимания", – написано в одном посте, который цитирует NYT. – "Каждый коррумпированный член Конгресса – возможность, которая нам больше никогда не представится".

Департамент внутренней безопасности создал ситуационную комнату онлайн только 5.01 – за день до атаки, что было уже слишком поздно. Плохое планирование и коммуникация и большое количество вовлеченных организаций на федеральном, местном и уровне штата – главные причины провала. Обычно, крупные национальные события очень тщательно прорабатываются. Полиция парков, полиция Капитолия, городская полиция, Секретная служба и другие — все собираются в полевом офисе ФБР в Вашингтоне.

Внутри подмога плохо ориентировалась в незнакомом лабиринте этажей и переходов . К тому же, никто не был готов к совершенно невозможной ранее ситуации: что основная энергия мятежа будет идти от президента США. Стране, в конце концов, невероятно повезло, потому что жертв могло быть гораздо больше. Внутри были найдены самодельные взрывные устройства, оружие и коктейли Молотова.

ФБР следило за рейсами, арендами машин и отелей и постами в социальных сетях. Те, кто собирался в столицу, обсуждали амуницию, оружие, винтовки. Некоторых федералы смогли убедить не ехать. Всех, кто будет пытаться приехать в Вашингтон с оружием (в столице оно запрещено), будут арестовывать. Не лишним будет вспомнить, как разворачивались события.

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Штурм начался в 13:00 по местному времени, пишет в своей хронологии Bloomberg. Оборона на лестнице, состоявшей из баррикад, упала быстро. Открывая, таким образом, проход к беззащитным окнам и дверям на восточной стене. Полиция отступала и кое-где открыто помогала мятежникам. Конечно, так делали далеко не все – большинство офицеров героически противостояло нашествию. 60 из них были ранены, 15 получили серьезные травмы.

Жестокий прорыв В 14:00 сторонники Трампа вломились внутрь Капитолия, бросая различные предметы в полицию. Против стражей порядка применили их арсенал: химикаты, слезоточивый газ, перцовые баллончики, щиты. Особенно опасным оружием были свинцовые трубы и собственно патроны

Внутри противостояние продолжилось, мятежники зашли в зал Сената, сели в кресло вице-президента, который возглавляет эту часть парламента. Сенаторов эвакуировали, частично – по подземным тоннелям. "Идите скорее, люди! Они наступают нам на пятки!", – подгонял сенаторов офицер.

Трое исчезли, а Тэмми Декворт, ветеран Ирака и ампутантка обеих ног, которая передвигалась на коляске, спряталась в офисе. Сенаторы-демократы уговаривали коллег-республиканцев в чрезвычайной ситуации отбросить свои претензии относительно результатов выборов президента. Но Хоули, прославившийся салютом в сторону толпы, не отреагировал.

Вооруженная защита последнего форпоста / фото Philadelphia Inquirer

В секретном месте один из главных союзников Трампа – Линдси Грэм – кричал на сержанта Сената, требуя план и зачистку. Несколько человек сказали изданию, что Сенджер не контролировал ситуацию и просто ходил вокруг да около. Он и его коллега в Палате Представителей подали в отставку. После событий Хоули осудил насилие и поспешил сказать, что выступал лишь относительно некоторых вопросов, таких как голосование по почте.

Тем временем, возле зала Палаты Представителей застрелили женщину Эшли Бебби. Причина до сих пор остается не до конца понятной. Охрана придвинула к двери мебель и направила оружие на вход. Внутри находились до 20 политиков. Эхо ударов в дверь разносилось по зале.

Либо мы пробьемся отсюда, либо будет последний бой, – вспомнил для NYT бывший рейнджер Джейсон Кроу. Сейчас он – демократ из Колорадо, а раньше был в Ираке.

Конгрессмены узнали, что раздались выстрелы. Один из толпы дошел до офиса спикера Нэнси Пелоси и украл ее ноутбук. У членов Конгресса США были только газовые маски под столами. А вот плана эвакуации – не было, пришлось импровизировать. Кроу сказал всем отойти от двери к центру помещения и снять значки, чтобы их было невозможно идентифицировать.

Рубен Гальего руководит коллегами во время раздачи газовых масок / Фото Yahoo!

Другой военный – ветеран морской пехоты из Аризоны Рубен Гальего – сбросил жакет, встал на стул и кричал инструкции, пишет NYT. Позже, он же прятал возле себя журналистов. Через полчаса спецназ и полиция вывели конгрессменов в безопасное место, но приходилось и дальше расчищать путь. Кое-кто закрылся в своем офисе и полиция до них даже не дошла. А вот коронавирус – вполне мог. Лиз Чейни из Вайоминга и Хаким Джефрис из Нью-Йорка, сообщали последние новости.

Сторонники президента США ходили по коридорам и под исторической Ротондой, делая селфи и сея вандализм. Официального запроса для Нацгвардии, как там говорят, не было и в 15:00. Мэр Баузер объявила комендантский час с 18:00. Примерно в 16:00 началась мобилизация нацгвардейцев (в целом 1100 человек), другие штаты также присылали свои силы правопорядка.

Спецназ Капитолия признал, что помощь нужна немедленно, но без официального запроса это сделать невозможно. Такая бюрократия затягивала процесс, но ФБР и ATF (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ – 24) уже были на месте. Впрочем, пришлось найти путь внутрь. А там коридоры были окутаны ядовитым газом. "Мы оказались в активной враждебной ситуации", – вспоминали бойцы.

Лидеры в хаосе битвы: как выбивали подкрепление

Всего в 53 километрах от Капитолия находится Аннаполис – столица штата Мэриленд. Губернатор Ларри Хоган вел разговор с послом Японии, когда одновременно произошли две вещи: ворвался глава штаба с новостями о нападении и позвонил представитель штата, Стени Хойер.

Я в одной комнате с Нэнси Пелоси и Чаком Шумером (лидер демократов – 24). Нуждаемся в помощи. Что ты можешь сделать?

Еще один звонок – от министра армии США и де-факто главы Нацгвардии Вашингтона Райана Маккарти. "Могут ли войска Мэриленда прибыть немедленно?", – спросил он и получил утвердительный ответ. А вот запрос от мэра Баузер Пентагон долго откладывал, потому что сама глава столицы просила сначала только 340 человек без серьезного вооружения.

Генерал-лейтенант Уолтер Пиатт пытался что-то рассказать о плане развертывания, цепочке командования и других армейских правилах. Тут не выдержал уже глава полиции Вашингтона Роберт Конти. "Вы отказываете нам в просьбе?" – спросил он Пиатта трижды во время телефонного разговора. Тот сказал, что нет, но бюрократия.

Одной из тех, кто спас ситуацию, была Элисса Слоткин / Фото Politico

В Капитолии Элисса Слоткин из Мичигана, бывшая работница Пентагона, позвонила напрямую второму его человеку – начальнику комитета объединенных штабов Марку Милли с тем же требованием – пришлите подмогу.



"Я абсолютно понимаю, что вы между камнем и наковальней, – сказала она. – Но нам здесь нужна помощь". Это было бинго, потому что именно приказ Милли развернул всю Нацгвардию округа Колумбия.

Силовики начали заходить внутрь и вытеснять мятежников, строить такой нужный периметр безопасности. В Департаменте внутренней безопасности признали, что полиция Капитолия была недостаточно готовой.

Через три часа, здание было объявлено безопасным, политики продолжили прерванную процедуру подсчета голосов. Несмотря на нападение, Байдена все равно объявили победителем выборов где-то около четырех утра следующего дня.

Эпилог: второй импичмент Трампу

Президент Трамп имеет шансы установить исторический рекорд / Фото Axios

Дональд Трамп вполне может войти и историю как первый президент с двумя импичментами за плечами. После истории с давлением на Украину, лидера свободного мира планируют обвинить в "подстрекательстве к восстанию" из-за его призывов к мятежникам штурмовать Капитолий. Вряд ли из этого выйдет его отстранение от власти – через 9 дней он сам уйдет с должности. Но демократы хотят создать прецедент.

Статью импичмента в понедельник должны презентовать в Палате Представителей, пишет CNN. Также в тексте упомянуто о другом звонке – госсекретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру с требованием "найти" Трампу голоса для победы.

"Президент Трамп поставил под угрозу безопасность США, целостность демократической системы и правительственную ветвь власти. Тем самым, он предал свое доверие как президент", – сказано в документе об импичменте. Но сначала, в последней отчаянной попытке, Палата Представителей примет резолюцию к применению 25-й поправки к Конституции США.

У Майка Пенса будут сутки, чтобы применить поправку, иначе Палата Представителей будет действовать по процедуре импичмента. Ожидается, что голосование за это состоится в среду по американскому времени.

25-я поправка Позволяет отстранить президента от власти в случае его физической или ментальной неспособности выполнять свои функции главы государства. Была введена после убийства Джона Кеннеди. Для ее активации, проголосовать должны вице-президент, и большая часть кабинета. Тогда вице-президент становится и. о. лидера Соединенных Штатов