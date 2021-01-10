Через несколько дней после штурма здания Конгресса, который устроили сторонники Трампа 6 января, правоохранители задержали фигурантов инцидента, фото которых стали вирусными в соцсетях. Речь идет о "рогатом шамане", похитителе трибуны и мужчине, устроившем погром в кабинете спикера.

В США задержали вирусных фигурантов штурма Конгресса

Публикация в соцсетях фото со штурма Конгресса США 6 января обернулась для их фигурантов быстрыми задержаниями – уже через 2 суток . Об этом рассказали в The New York Times 9 января.

Советуем прочитать Мятежники во время штурма Капитолия хотели найти и повесить вице-президента США Пенса, – СМИ

Речь идет о "рогатом шамане", похитителе трибуны и мужчине, устроившем погром в кабинете спикера.

"Рогатому шаману" предъявили обвинение

Джейкоб Энтони Чансли 6 января участвовал в штурме здания Конгресса в Вашингтоне. Именно его фото – в меховой накидке и с рогами – опубликовала ряд мировых СМИ и пользователей соцсетей.



"Шаман" Чансли / Фото NYT

Его задержали, а также уже и выдвинули обвинения – в насильственном вторжении, пребывании на закрытой территории и нарушении общественного порядка.

Погромщика кабинета Пелоси могут обвинить в краже

60-летнего Ричарда Барнетта из штата Арканзас также задержали правоохранители. Фото и видео доказали, что мужчина ворвался в кабинет спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Там уселся за ее стол и высадил на него ноги.



Погромщик кабинета Нэнси Пелоси / Фото из соцсетей

Барнетт взял со стола Пелоси какое-то письмо – и он сам это признает. Однако говорит, что это не была кража, ведь вместо документа мужчина оставил записку и монету в 25 центов.

Похитителя трибуны доставили в тюрьму