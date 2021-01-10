В США задержали фигурантов штурма Капитолия, чьи фото стали вирусными в сети
Через несколько дней после штурма здания Конгресса, который устроили сторонники Трампа 6 января, правоохранители задержали фигурантов инцидента, фото которых стали вирусными в соцсетях. Речь идет о "рогатом шамане", похитителе трибуны и мужчине, устроившем погром в кабинете спикера.
В США задержали вирусных фигурантов штурма Конгресса
Публикация в соцсетях фото со штурма Конгресса США 6 января обернулась для их фигурантов быстрыми задержаниями – уже через 2 суток. Об этом рассказали в The New York Times 9 января.
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Речь идет о "рогатом шамане", похитителе трибуны и мужчине, устроившем погром в кабинете спикера.
"Рогатому шаману" предъявили обвинение
Джейкоб Энтони Чансли 6 января участвовал в штурме здания Конгресса в Вашингтоне. Именно его фото – в меховой накидке и с рогами – опубликовала ряд мировых СМИ и пользователей соцсетей.
"Шаман" Чансли / Фото NYT
Его задержали, а также уже и выдвинули обвинения – в насильственном вторжении, пребывании на закрытой территории и нарушении общественного порядка.
Погромщика кабинета Пелоси могут обвинить в краже
60-летнего Ричарда Барнетта из штата Арканзас также задержали правоохранители. Фото и видео доказали, что мужчина ворвался в кабинет спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Там уселся за ее стол и высадил на него ноги.
Погромщик кабинета Нэнси Пелоси / Фото из соцсетей
Барнетт взял со стола Пелоси какое-то письмо – и он сам это признает. Однако говорит, что это не была кража, ведь вместо документа мужчина оставил записку и монету в 25 центов.
Похитителя трибуны доставили в тюрьму
Еще один сторонник Трампа стал звездой сети из-за фото, которое показало, как мужчина выносит кафедру спикера Палаты представителей. Этим мужчиной оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды.
Похититель трибуны уже находится в тюрьме / Фото из соцсетей
Ордер на арест Джонсона федеральные власти США выдали оперативно – его уже даже доставили в тюрьму. Обвиняют мужчину также в незаконном проникновении и нахождении на закрытой территории без соответствующего разрешения.
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