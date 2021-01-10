Через кілька днів після штурму будівлі Конгресу, який влаштували прихильники Трампа 6 січня, правоохоронці затримали фігурантів інциденту, фото яких стали вірусними у соцмережах. Мовиться про "рогатого шамана", викрадача трибуни та чоловіка, який влаштував погром у кабінеті спікерки.

У США затримали вірусних фігурантів штурму Конгресу

Публікація у соцмережах фото зі штурму Конгресу США 6 січня обернулася для їхніх фігурантів швидкими затриманнями – менш як за 2 доби. Про це розповіли у The New York Times 9 січня.

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Мовиться про "рогатого шамана", викрадача трибуни та чоловіка, який влаштував погром у кабінеті спікерки.

"Рогатому шаману" висунули звинувачення

Джейкоб Ентоні Чанслі 6 січня брав участь у штурмі будівлі Конгресу у Вашингтоні. Саме його фото – у хутряній накидці та з рогами – опублікувала низка світових ЗМІ та користувачів соцмереж.



"Шаман" Чанслі / Фото NYT

Його затримали, а також вже й висунули звинувачення – у насильницькому вторгненні, перебуванні на закритій території та порушенні громадського порядку.

Погромника кабінету Пелосі можуть звинуватити у крадіжці

60-річного Річарда Барнетта зі штату Арканзас також затримали правоохоронці. Фото та відеозаписи довели, що чоловік увірвався до кабінету спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. Там всівся за її стіл і висадив на нього ноги.



Погромник кабінету Ненсі Пелосі / Фото з соцмереж

Барнетт узяв зі столу Пелосі якогось листа – і він сам це визнає. Однак каже, що це не була крадіжка, адже замість документа чоловік залишив записку і монету у 25 центів.

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