У США затримали фігурантів штурму Капітолію, фото яких стали вірусними у мережі
Через кілька днів після штурму будівлі Конгресу, який влаштували прихильники Трампа 6 січня, правоохоронці затримали фігурантів інциденту, фото яких стали вірусними у соцмережах. Мовиться про "рогатого шамана", викрадача трибуни та чоловіка, який влаштував погром у кабінеті спікерки.
У США затримали вірусних фігурантів штурму Конгресу
Публікація у соцмережах фото зі штурму Конгресу США 6 січня обернулася для їхніх фігурантів швидкими затриманнями – менш як за 2 доби. Про це розповіли у The New York Times 9 січня.
Радимо прочитати Заколотники під час штурму Капітолія хотіли знайти та повісити віцепрезидента США Пенса, – ЗМІ
Мовиться про "рогатого шамана", викрадача трибуни та чоловіка, який влаштував погром у кабінеті спікерки.
"Рогатому шаману" висунули звинувачення
Джейкоб Ентоні Чанслі 6 січня брав участь у штурмі будівлі Конгресу у Вашингтоні. Саме його фото – у хутряній накидці та з рогами – опублікувала низка світових ЗМІ та користувачів соцмереж.
"Шаман" Чанслі / Фото NYT
Його затримали, а також вже й висунули звинувачення – у насильницькому вторгненні, перебуванні на закритій території та порушенні громадського порядку.
Погромника кабінету Пелосі можуть звинуватити у крадіжці
60-річного Річарда Барнетта зі штату Арканзас також затримали правоохоронці. Фото та відеозаписи довели, що чоловік увірвався до кабінету спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. Там всівся за її стіл і висадив на нього ноги.
Погромник кабінету Ненсі Пелосі / Фото з соцмереж
Барнетт узяв зі столу Пелосі якогось листа – і він сам це визнає. Однак каже, що це не була крадіжка, адже замість документа чоловік залишив записку і монету у 25 центів.
Викрадача трибуни доправили до в'язниці
Ще один прихильник Трампа став зіркою мережі через фото, яке засвідчило, як чоловік виносить кафедру спікерки Палати представників. Цим чоловіком виявився 36-річний Адам Джонсон із Флориди.
Викрадач трибуни вже перебуває у в'язниці / Фото з соцмереж
Ордер на арешт Джонсона федеральна влада США видала оперативно – його вже навіть доставили до в'язниці. Звинувачують чоловіка також у незаконному проникненні та перебуванні на закритій території без відповідного дозволу.
Штурм Конгресу та заворушення у Вашингтоні: що слід знати / Інфографіка 24 каналу
До слова Імпічмент Трампу у Палаті представників готуються розглянути 11 січня
Поділитися новиною