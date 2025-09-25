В Україну прийшло різке похолодання, подекуди з заморозками. Синоптики розповіли, чи чекати цього тижня опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода наступні три дні?

Як повідомляють синоптики, у наступні три дні в Україні переважно без опадів, лише вдень 28 вересня у північній частині місцями невеликий дощ.

Температура вночі в середньому коливатиметься в межах +1…+9. Вдень повітря прогріватиметься до +12…+19.

26 – 27 вересня в Україні, крім Закарпаття та півдня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту (вночі 26 вересня у більшості районів північної частини і в повітрі) 0…-3.

Якою буде погода 26 – 28 вересня / карти Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні далі?