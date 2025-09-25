Чи випаде сніг або інші опади до кінця цього тижня: прогноз
- В Україні на наступні три дні переважно без опадів, лише 28 вересня у північній частині місцями невеликий дощ.
- Очікуються заморозки на поверхні ґрунту 26 – 27 вересня, з температурою вночі 0…-3 градуси.
В Україну прийшло різке похолодання, подекуди з заморозками. Синоптики розповіли, чи чекати цього тижня опадів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода наступні три дні?
Як повідомляють синоптики, у наступні три дні в Україні переважно без опадів, лише вдень 28 вересня у північній частині місцями невеликий дощ.
Температура вночі в середньому коливатиметься в межах +1…+9. Вдень повітря прогріватиметься до +12…+19.
26 – 27 вересня в Україні, крім Закарпаття та півдня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту (вночі 26 вересня у більшості районів північної частини і в повітрі) 0…-3.
Якою буде погода 26 – 28 вересня / карти Укргідрометцентру
Якою буде погода в Україні далі?
Синоптик Віталій Постригань розповів, що з 25 вересня погоду в Україні формуватиме новий потужний антициклон "Petralilly", що утворився в сухому арктичному повітрі. Погода буде сонячна, однак досить прохолодна.
У жовтні середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму. Опади коливатимуться в межах норми.
Синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що тепла зима в Україні триватиме й надалі. Проте це не означає, що сильних морозів та снігопадів більше не буде. Вони будуть, хоча і значно рідше.