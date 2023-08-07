"Нас не сприймають": у пропагандистів палає від саміту в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії 5 серпня відбулася зустріч радників лідерів держав. Російських пропагандистів неабияк "занепокоїло", що країну-терористку Росію не запросили на саміт.

У Кремлі вибухнули істерикою й бідкаються, що "Україна обговорює долю Росію без Росії". Про це 24 Каналу повідомив блогер, політолог Сергій Запорожський.

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"Вони нас не сприймають"

Істерика у пропагандистів після саміту у Саудівській Аравії набирає обертів. Зокрема це простежується у заяві Владіміра Соловйова.

Владімір Соловйов кричить, що "нас нікуди не покликали", "вони нас не сприймають", "вони обговорюють Росію без Росії",

– сказав блогер.

Мовляв, Україна зібрала коло друзів та нейтральних країн, і говорить про долю Росії без її присутності. Тобто такі кроки з боку нашої держави викликають у росіян "стурбованість".



У російських пропагандистів істерика від саміту у Саудівській Аравії: дивіться відео

Обурення також викликали країни, які, на думку Кремля, мають близьку позицію саме Росії у війні з Україною. Мовиться про Китай, Індію та інших учасників БРІКС.

Зібрались "недолугі" країни

В ефірі однієї з пропагандистських програм очільник ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що країни-учасниці саміту у Джидді – "жалюгідні" та несуть маячню.

Пропагандист заявив, що "зібрались недолугі якісь країни, які у черговий раз говорять про те, що Росія країна-терористка".

Під "недолугими" країнами Слуцький говорив про Китай, Бразилію та Індію.

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