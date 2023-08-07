"Нас не сприймають": у пропагандистів палає від саміту в Саудівській Аравії
У Саудівській Аравії 5 серпня відбулася зустріч радників лідерів держав. Російських пропагандистів неабияк "занепокоїло", що країну-терористку Росію не запросили на саміт.
У Кремлі вибухнули істерикою й бідкаються, що "Україна обговорює долю Росію без Росії". Про це 24 Каналу повідомив блогер, політолог Сергій Запорожський.
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"Вони нас не сприймають"
Істерика у пропагандистів після саміту у Саудівській Аравії набирає обертів. Зокрема це простежується у заяві Владіміра Соловйова.
Владімір Соловйов кричить, що "нас нікуди не покликали", "вони нас не сприймають", "вони обговорюють Росію без Росії",
– сказав блогер.
Мовляв, Україна зібрала коло друзів та нейтральних країн, і говорить про долю Росії без її присутності. Тобто такі кроки з боку нашої держави викликають у росіян "стурбованість".
У російських пропагандистів істерика від саміту у Саудівській Аравії: дивіться відео
Обурення також викликали країни, які, на думку Кремля, мають близьку позицію саме Росії у війні з Україною. Мовиться про Китай, Індію та інших учасників БРІКС.
Зібрались "недолугі" країни
В ефірі однієї з пропагандистських програм очільник ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що країни-учасниці саміту у Джидді – "жалюгідні" та несуть маячню.
Пропагандист заявив, що "зібрались недолугі якісь країни, які у черговий раз говорять про те, що Росія країна-терористка".
Під "недолугими" країнами Слуцький говорив про Китай, Бразилію та Індію.
Головне про саміт в Саудівській Аравії
- Союзники України переконані, що участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру" в Джидді є конструктивною.
- Європейські посадовці кажуть, що Китай дав зрозуміти: він готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
- Зустріч у Джидді завершилася в неділю без конкретних зрушень. Але присутність Пекіна, який раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перелом у бік Києва й стала головною подією серед учасників заходу.