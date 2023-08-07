"Нас не воспринимают": у пропагандистов пылает от саммита в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии 5 августа прошла встреча советников лидеров государств. Российских пропагандистов изрядно "встревожило", что страну-террористку Россию не пригласили на саммит.
В Кремле взорвались истерикой и жалуются, что "Украина обсуждает судьбу Россию без России". Об этом 24 Каналу сообщил блоггер, политолог Сергей Запорожский.
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"Они нас не воспринимают"
Истерика у пропагандистов после саммита в Саудовской Аравии набирает обороты. В частности, это прослеживается в заявлении Владимира Соловьева.
Владимир Соловьев кричит, что "нас никуда не позвали", "они нас не воспринимают", "они обсуждают Россию без России",
– сказал блогер.
Мол, Украина собрала круг друзей и нейтральных стран и говорит о судьбе России без ее присутствия. То есть такие шаги со стороны нашего государства вызывают у россиян "озабоченность".
У российских пропагандистов истерика от саммита в Саудовской Аравии: смотрите видео
Возмущение также вызвали страны, по мнению Кремля, имеющие близкую позицию именно России в войне с Украиной. Речь идет о Китае, Индии и других участниках БРИКС.
Собрались "убогие" страны
В эфире одной из пропагандистских программ глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны-участницы саммита в Джидде – "жалкие" и несут бред.
Пропагандист заявил, что "собрались убогие какие-то страны, которые в очередной раз говорят о том, что Россия страна-террористка".
Под "убогими" странами Слуцкий говорил о Китае, Бразилии и Индии.
Главное о саммите в Саудовской Аравии
- Союзники Украины убеждены, что участие Китая во встрече советников лидеров государств по украинской "формуле мира" в Джидде конструктивно.
- Европейские чиновники говорят, что Китай дал понять: он готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине.
- Встреча в Джидде завершилась в воскресенье без конкретных сдвигов. Но присутствие Пекина, ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и стало главным событием среди участников мероприятия.