"Нас не воспринимают": у пропагандистов пылает от саммита в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии 5 августа прошла встреча советников лидеров государств. Российских пропагандистов изрядно "встревожило", что страну-террористку Россию не пригласили на саммит.

В Кремле взорвались истерикой и жалуются, что "Украина обсуждает судьбу Россию без России". Об этом 24 Каналу сообщил блоггер, политолог Сергей Запорожский.

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"Они нас не воспринимают"

Истерика у пропагандистов после саммита в Саудовской Аравии набирает обороты. В частности, это прослеживается в заявлении Владимира Соловьева.

Владимир Соловьев кричит, что "нас никуда не позвали", "они нас не воспринимают", "они обсуждают Россию без России",

– сказал блогер.

Мол, Украина собрала круг друзей и нейтральных стран и говорит о судьбе России без ее присутствия. То есть такие шаги со стороны нашего государства вызывают у россиян "озабоченность".



У российских пропагандистов истерика от саммита в Саудовской Аравии: смотрите видео

Возмущение также вызвали страны, по мнению Кремля, имеющие близкую позицию именно России в войне с Украиной. Речь идет о Китае, Индии и других участниках БРИКС.

Собрались "убогие" страны

В эфире одной из пропагандистских программ глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны-участницы саммита в Джидде – "жалкие" и несут бред.

Пропагандист заявил, что "собрались убогие какие-то страны, которые в очередной раз говорят о том, что Россия страна-террористка".

Под "убогими" странами Слуцкий говорил о Китае, Бразилии и Индии.

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