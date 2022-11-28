Знецінює та "замилює очі": Спартак Суббота проаналізував промову Путіна на зустрічі з "матерями"

На тлі звільнення Херсона, президент країни-агресорки зник з інформаційного простору. Але нещодавно він зустрівся з нібито матерями війсьових, яких надіслав на смерть в Україну.

Про це 24 каналу розповів психотерапевт Спартак Суббота. Він також зазначив, що Путін постійно викривляє реальність і якщо опиратись на когнітивні викривлення – то вони ненавмисні, але ж він робить все спеціально.

Детальний аналіз "промови" кремлівського карлика

Путін робить логічні помилки, тобто він робить їх навмисно. У розмовах із "матерями" Путін приходить до надузагальнення – він каже "ми наприкінці 90-х" і використовує знецінення, використовуючи слово "поляна", бо він не може конкретно сказати де були військові та що робили.

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Хоча за Росією, з часу правління Путіна, кривавий шлейф тягнеться дуже довго. Ми можемо побачити де і які війни тривали, як знижувалась якість життя.

Спартак Суббота детально проаналізував промову Путіна до "матерів": дивіться відео

Таким чином, за словами психотерапевта, Путін робить заміщення проблеми з себе на інших. Тобто акцент зміщується з проблем на території Росії на проблеми інших країн.

Часто за цим принципом виступав Трамп, це було круто – бо він знав, коли варто це сказати, наприклад заміщав проблеми США – Мексикою.

Спартак Суббота психотерапевт Знов таки, звернення "ми" - хто ми, ці жінки навіть ніколи не виїжджали за кордони Росії. Вони не знають, що таке життя поза Росією. Так, вони бачили 50 відтінків лайна, але ж це все одно лайно.

За словами Спартака Субботи, промови Путіна звучать гірше ніж найгірші казки, які ми писали колись власноруч. "Я колись писав домашнє завдання в першому класі, казку – і то, у мене там було більше узгодженості", – каже він.

"Ми всє смєртниє", – Путін

Психотерапевт каже, що з огляду на деякі уривки цієї промови – він сам собі протирічить, бо я бачив ефір, де Путін казав, що всі вони безсмертні і душа безсмертна. А тут вже така зміна риторики, це дуже зручно, коли в когось помер син, або донька – дуже "прикольно"так сказати про смертність.

Це очевидні речі і Путін вже зараз це розуміє. Є така помилка – хибна кореляція, як Путін вдається до цієї помилки – він каже, що відсоток померлих в ДТП та від алкоголю – по 30 тисяч і ніби, стільки ж помирає в цій війні.

І у мене питання: він назвав статистику і хоче сказати, що смерть від війни не є значущою, або ж смерть від алкоголю – є нормою. Тут Путін просто зацитував статистику та знецінив життя інших,

– додає Суббота.

З огляду на все це, виходить так, що основною метою росіян є – помирати і якомога швидше.

Втрати росіян у війні проти України – вражаючі

Більшість росіян не чинять опору кремлівському режиму та підтримують знищення українців, якого так прагне Москва. Та Путіну абсолютно байдуже на людей, адже щодня окупанти втрачають щонайменше 500 осіб з особового складу.

На тлі колосальних втрат, які вже набагато вищі ніж у Чеченських війнах чи війні в Афганістані, Москва оголосила так звану часткову мобілізацію для призову нібито 300 тисяч осіб. Чималу частину призваних без підготовки кинули як гарматне м'ясо на фронт. Також Росія використовує ув'язнених, які теж масово гинуть.

Станом на 27 листопада Збройні Сили України ліквідували та знищили близько 87 310 окупантів. Наші воїни продовжуватимуть ліквідовувати загарбників, поки вони не покинуть нашу землю.