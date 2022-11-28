Відеозвернення російських матерів ширяться мережею, повідомляє 24 канал. Одна із них звернулася до диктатора Путіна після його фейкової зустрічі з нібито матерями військових.

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Звернення росіянки до Путіна

25 листопада у Кремлі відбулася нібито зустріч диктатора з матерями військових, на яких насправді були присутні депутатки, членкині "Єдиної Росії" та інша масовка Путіна. Після цього матір одного з окупантів вирішила записати звернення до Путіна з вимогою бодай онлайн зустрітися з мамами солдатів.

Син цієї жінки вважається зниклим безвісти. Росіянка бідкається, що вже 8 місяців сама шукає свого сина, обходить морги та ходить на впізнання, але ніяк не може його знайти. Тому вона вимагає від диктатора, аби той повернув усіх окупантів. Цікаво, що жінка відзначила, що її син не кум диктатора, як Медведчук, але варто було б повернути його.

І ще не менш цікавий момент, який демонструє ставлення росіян до мешканців тимчасово окупованих територій, які Кремль проголосив нібито своїми – матір окупанта каже, що в першу чергу потрібно повертати тих, хто народився на території Росії. Погоджуємося. Усі тимчасово окуповані території – невіддільна частина України.

Жінка заявила, що Путін зробив усе, аби загнати росіян у концтабір.

Звернення мами зниклого безвісти окупанта до Путіна: дивіться відео

Інша матір закликає протестувати

Ще одна росіянка з республіки Марій Ел також записала звернення, щоправда, не до Путіна, а до інших жінок, закликаючи їх об'єднатися для того, щоб не дозволити перетворити їхніх дітей на гарматне м'ясо.

Росіянка з Марій Ел звернулася до матерів: дивіться відео

Тим часом росіяни сотнями гинуть в Україні

Більшість росіян не чинять опору кремлівському режиму та підтримують знищення українців, якого так прагне Москва. Та Путіну абсолютно байдуже на людей, адже щодня окупанти втрачають щонайменше 500 осіб з особового складу. На тлі колосальних втрат, які вже набагато вищі ніж у Чеченських війнах чи війні в Афганістані, Москва оголосила так звану часткову мобілізацію для призову нібито 300 тисяч осіб. Чималу частину призваних без підготовки кинули як гарматне м'ясо на фронт. Також Росія використовує ув'язнених, які теж масово гинуть.

Станом на 27 листопада Збройні Сили України ліквідували та знищили близько 87 310 окупантів. Наші воїни продовжуватимуть ліквідовувати загарбників, поки вони не покинуть нашу землю.

Варто переглянути – у Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації: дивіться відео