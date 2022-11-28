Видеообращения российских матерей распространяются по сети, сообщает 24 канал. Одна из них обратилась к диктатору Путину после его фейковой встречи с якобы матерями военных.

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Обращение россиянки к Путину

25 ноября в Кремле состоялась якобы встреча диктатора с матерями военных, на которых на самом деле присутствовали депутаты, члены "Единой России" и другая массовка Путина. После этого мать одного из оккупантов решила записать обращение к Путину с требованием хотя бы онлайн встретиться с мамами солдат.

Сын этой женщины считается пропавшим без вести. Россиянка жалуется, что уже 8 месяцев сама ищет своего сына, обходит морги и ходит на опознание, но никак не может его найти. Поэтому он требует от диктатора, чтобы тот вернул всех оккупантов. Любопытно, что женщина отметила, что ее сын не кум диктатора, как Медведчук, но следовало бы вернуть его.

И еще не менее интересный момент, демонстрирующий отношение россиян к жителям временно оккупированных территорий, которые Кремль провозгласил якобы своими – мать оккупанта говорит, что в первую очередь нужно возвращать родившихся на территории России. Соглашаемся. Все временно оккупированные территории – неотделимая часть Украины.

Женщина заявила, что Путин сделал все, чтобы загнать россиян в концлагерь.

Обращение мамы пропавшего без вести оккупанта к Путину: смотрите видео

Другая мать призывает протестовать

Еще одна россиянка из республики Марий Эл также записала обращение, правда, не к Путину, а к другим женщинам, призывая их объединиться для того, чтобы не разрешить превратить их детей в пушечное мясо.

Россиянка с Марией Эл обратилась к матерям: смотрите видео

Тем временем россияне сотнями погибают в Украине

Большинство россиян не сопротивляются кремлевскому режиму и поддерживают уничтожение украинцев, к которому так стремится Москва. Но Путину абсолютно безразлично людей, ведь ежедневно оккупанты теряют по меньшей мере 500 человек из личного состава. На фоне колоссальных потерь, которые уже намного выше, чем в Чеченских войнах или войне в Афганистане, Москва объявила так называемую частичную мобилизацию для призыва якобы 300 тысяч человек. Немалую часть призванных без подготовки бросили как пушечное мясо на фронт. Также Россия использует заключенных, тоже массово погибающих.

По состоянию на 27 ноября Вооруженные Силы Украины ликвидировали и уничтожили около 87 310 оккупантов. Наши воины будут продолжать ликвидировать захватчиков, пока они не покинут нашу землю.

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