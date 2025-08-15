Невдовзі Україну знову накриє аномальна спека. Очікуються нові температурні рекорди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA.

Якою буде погода найближчими днями?

В суботу, 16 серпня, у багатьох регіонах температура підійметься до +30 градусів.

На Закарпатті та півдні – досить тепло і навіть спекотно: ніч +16… +21 градус, удень максимум +25… +33 градуси. Це, звичайно, не сильна спека – від +35 градусів, – але спекотні ночі ще будуть, особливо на вихідних,

– зауважила Наталія Птуха.

У неділю та понеділок, 17–18 серпня на півночі та заході України місцями можливі короткочасні дощі. При цьому температура вдень на півдні та сході країни підійматиметься до +28…+34 градусів. Як зауважила синоптикиня, місцями знову можлива сильна спека +35… +38 градусів.

На решті території України буде дещо прохолодніше. Вдень 18 серпня на заході, півночі, у більшості центральних областей температурний максимум становитиме +21… +27 градусів, а "за рахунок надходження атмосферного фронту можливі коливання температури".