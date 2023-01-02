Росія стає залежною від Китаю: наслідки співпраці можуть бути фатальними

Росія сподівається заручитися реальною війською підтримкою Сі Цзінпіна у війні. Однак це може призвести до погіршення і так непростої соціальної ситуації в Китаї.

Про це 24 Каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Для Китаю співпраця з Росією може принести як переваги, так і низку проблем, і Сі Цзінпін це розуміє.

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Днями секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що сусід Росії може стати її новим власником. Припускають, що мовилося саме про Китай.

Залежність Росії від Китаю збільшується

Експерт згадав візит Путіна на початку лютого 2022 року до Китаю, за підсумками якого було підписано 2 ключові документи: декларацію про нерозширення НАТО та документ про економічну співпрацю між Китаєм та Росією на 250 мільярдів доларів.

Для розуміння, ми в кращі часи з Китаєм торгували на 10 мільярдів доларів, а Росія – у 2021 році співпрацювала на 140 мільярдів доларів. Залежність Росії від Китаю збільшується,

– додав спікер.

Прогнозувалося і збільшення експорту у 2022 році, скоро це буде видно за підсумками року, зауважив економічний експерт.

Китай, за словами економічного експерта, дуже зацікавлений у ресурсах Росії. Він бачить її як ринок збуту дешевих товарів широкого вжитку.

Китай не отримав бажаного

Клочок зауважив цікавий факт. Сі Цзіньпін, який фактично благословив цю війну проти України, не отримав бажаного результату. Він хотів, аби це швидко завершилося, а Росія взяла контроль над Україною. Однак цього не сталося.

Ще один цікавий момент – лідер Китаю не випадково пішов на зближення зі Сполученими Штатами Америки до переобрання. Мовиться про демонстративну зустріч із Джо Байденом на саміті "Великої двадцятки".

Зараз Китай розуміє, що без співпраці із Заходом їм буде складно,

– підкреслив спікер.

Він прогнозує, що експансія на Росію буде поширюватися, водночас зв’язки із Заходом втрачатися у Китаю не будуть.

Реальні стосунки Китаю та Росії: дивитись відео

Китай не хоче більших соціальних проблем

Клочок звернув увагу, що велика частина Китаю живе за межею бідності, смертність там надзвичайно велика, а влада побоюється протестів. Якщо вони вирішать допомагати Росії у цій війні – отримають серйозні соціальні проблеми у власній країні.

До того ж Китай заграє із Близьким Сходом. Експерт згадав нещодавню поїздку Сі Цзіньпіна до Саудівської Аравії. Це означає, що "Китай не має однозначного рецепта вирішення своїх імперських амбіцій".

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