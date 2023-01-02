Россия становится зависимой от Китая: последствия сотрудничества могут быть роковыми

Россия надеется заручиться реальной армией поддержкой Си Цзинпина в войне. Однако это может привести к ухудшению и без того непростой социальной ситуации в Китае.

Об этом 24 Каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Для Китая сотрудничество с Россией может принести как преимущества, так и ряд проблем, и это понимает Си Цзинпин.

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На днях секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что сосед России может стать ее новым собственником. Предполагают, что говорилось именно о Китае.

Зависимость России от Китая увеличивается

Эксперт вспомнил визит Путина в начале февраля 2022 года в Китай, по итогам которого было подписано два ключевых документа: декларацию о нерасширении НАТО и документ об экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией на 250 миллиардов долларов.

Для понимания мы в лучшие времена с Китаем торговали на 10 миллиардов долларов, а Россия – в 2021 году сотрудничала на 140 миллиардов долларов. Зависимость России от Китая увеличивается,

– добавил спикер.

Прогнозировалось и увеличение экспорта в 2022 году, скоро это будет видно по итогам года, отметил экономический эксперт.

Китай, по словам экономического эксперта, очень заинтересован в ресурсах России. Он видит ее как рынок сбыта дешевых товаров широкого потребления.

Китай не получил желаемого

Клочок заметил любопытный факт. Си Цзиньпин, фактически благословивший эту войну против Украины, не получил желаемого результата. Он хотел, чтобы это быстро завершилось, а Россия взяла контроль над Украиной. Однако этого не произошло.

Еще один интересный момент – лидер Китая не случайно пошел на сближение с Соединенными Штатами Америки до переизбрания. Речь идет о демонстративной встрече с Джо Байденом на саммите "Большой двадцатки".

Сейчас Китай понимает, что без сотрудничества с Западом им будет сложно.

– подчеркнул спикер.

Он прогнозирует, что экспансия на Россию будет распространяться, в то же время связи с Западом теряться у Китая не будут.

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Китай не хочет больших социальных проблем

Клочок обратил внимание, что большая часть Китая живет за чертой бедности, смертность там очень велика, а власть опасается протестов. Если они решат помогать России в этой войне – получат серьезные социальные проблемы в своей стране.

К тому же Китай играет с Ближним Востоком. Эксперт вспомнил недавнюю поездку Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Это означает, что "Китай не имеет однозначного рецепта решения своих имперских амбиций".

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