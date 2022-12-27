Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, в Китае четко заявляли, что речь идет об экономическом сотрудничестве с Россией. В этом смысле им интересна выгода как с Украиной, так и с Москвой.

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Однако Китай четко отказался хотя бы минимальным образом помогать России в военной сфере. Там нет сотрудничества.

Китай однозначно отказался хотя бы минимальным образом сотрудничать с Россией в военной сфере. Они не снабжают даже те чипы, которые действительно у них есть. А они бы подошли России для производства высокоточного оружия,

– отметил Шейтельман.

Если бы Россия получила доступ к чипам и другому оборудованию, то смогла бы нарастить производство ракет. Китай же этого не будет делать. Там даже законодательно запретили снабжение определенных видов чипов, которые могут быть двойного назначения.

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Китай будет проводить колонизацию России, но более-менее легально

Шейтельман подчеркнул, что Украина ожидает завершить войну, по крайней мере, в ближайший год. Китай рассматривает долгосрочные проекты в России, которые могут длиться годами, вроде постройки порта или железной дороги.

Китай рассматривает то, как он будет проводить колонизацию России. Прежде всего, Сибири и Дальнего Востока. Это будет происходить в послевоенной России, ослабленной санкциями, которая не сможет сбывать нефть и газ. В той России, которой Запад не даст денег на инвестиции,

– считает Шейтельман.

Китай претендует на эти проекты. Он не будет политически захватывать и присоединять Россию. Они просто вложат деньги в определенные перспективные проекты и будут пользоваться ими практически бесплатно.

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