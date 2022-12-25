Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И. В то же время он подчеркнул, что Пекин углубит связи с Москвой в 2023 году.

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Очередное громкое заявление Китая о войне

Ван И пытался оправдать позицию Китая по поводу войны в Украине. Кстати, в Пекине уже традиционно назвали ее "кризисом".

Что касается кризиса (полномасштабной войны – 24 канал) в Украине, мы последовательно отстаивали фундаментальные принципы объективности и беспристрастности, не предпочитая ту или иную сторону, не подливая масла в огонь, тем более не ища эгоистических выгод из ситуации,

– цинично заявил глава МИД Китая.

В то же время дипломат подчеркнул, что в 2023 году Китай будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

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Посол Китая пожаловался на "сложное положение" из-за войны

Недавно в одном из интервью посол Китая в ЕС Фу Цун пожаловался, что война в Украине поставила его государство в "очень сложное положение". Дипломат цинично заявил, что Китай не хочет "выбирать между друзьями".

Мы несем побочные убытки от этого кризиса (полномасштабной войны – 24 канал). И Россия, и Украина хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции,

– сказал Фу Цин.

Интересно, что он тоже не назвал войну "войной". Вместо этого употреблял слово "кризис". Более того, как оккупанты, называл полномасштабное вторжение России в Украину "конфликтом" и "спецоперацией".