Финал Кубка Украины переносят из Львова: где состоится матч

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 во второй раз перенесут. Поединок, который должен пройти 8 июля, не состоится во Львове, как планировалось.

Финальный матч Кубка Украины "Динамо" Киев – "Ворскла" Полтава состоится в Харькове. Об этом сообщает 24 канал.

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Финал Кубка Украины переносят

В Львовской ассоциации футбола подтвердили информацию, что финал не состоится во Львове на "Арене Львов".

Там заявили, что на 99% финальную игру перенесут в Харьков. Вероятно, поединок состоится на ОСК "Металлист".

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что решение о переносе финала еще не принято официально.

Судьбу места проведения финала будут решать 26 июня.

Почему переносят финал

До этого планировалось, что финал пройдет в Тернополе. Но игру перенесли из-за эпидемиологической ситуации на Тернопольщине.

Финальный матч переносят также из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львовской области.

По состоянию на 25 июня на Львовщине подтверждено больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине.

Всего COVID-19 обнаружили у 4 627 человек, 712 выздоровели, еще 123, к сожалению, умерли. За прошедшие сутки на Львовщине было зафиксировано 204 новых случаев.

Кто сыграет в финале

Первым в финал пробилось киевское "Динамо". На пути к решающей игре киевляне победили "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Место в финале 24 июня забронировала и "Ворскла", для которой это только второй выход в решающую игру Кубка Украины.

На пути к финалу полтавчане победили "Колос", "Десну" и "Мариуполь".