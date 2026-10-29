Шевченко з дружиною виступили зі спільною заявою щодо свого сина

Очільник українського футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік звернулись до сина Джордана. Подружжя обрало приємний привід.

Свій 22-й день народження у четвер, 29 жовтня, відзначає Джордан Шевченко. Володар "Золотого м’яча-2004" привітав сина у своєму інстаграм-акаунті.

Які слова почув Джордан Шевченко

Колишній футболіст Динамо, Мілана, Челсі та збірної України разом із дружиною тепло звернулись до старшого з чотирьох дітей.

З днем народження, Джордан! Ми дуже любимо тебе,

– написало подружжя.

Зазначимо, що наразі Джордан здобуває освіту у США, де навчається в Єльському університеті.

У 2023-му він розповідав, що пишається бути наполовину українцем та пригадує, як наприкінці спортивної кар’єри батька щороку кілька місяців проводив в Україні.

Що відбувається у житті Андрія Шевченка

У понеділок, 26 жовтня, президент Української асоціації футболу взяв участь у нагородженні переможців номінацій "Золотого м’яча-2026". Найкращий український футболіст епохи незалежності став першою запрошеною зіркою, якій довірили цього вечора вручити переможцеві приз.

Це була номінація "Найкращий молодий гравець", яка у минулі роки мала назву Трофей Копа. Переможцем втретє поспіль став Ламін Ямаль, який опинився на третій сходинці загального заліку голосування та поступився Кіліану Мбаппе і Гаррі Кейну.