Шевченко з дружиною виступили зі спільною заявою щодо свого сина

Андрій Шевченко, Джордан Шевченко, Крістен Пазік / Фото з instagram.com/andriyshevchenko
Очільник українського футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік звернулись до сина Джордана. Подружжя обрало приємний привід.
Свій 22-й день народження у четвер, 29 жовтня, відзначає Джордан Шевченко. Володар "Золотого м’яча-2004" привітав сина у своєму інстаграм-акаунті.
Які слова почув Джордан Шевченко
Колишній футболіст Динамо, Мілана, Челсі та збірної України разом із дружиною тепло звернулись до старшого з чотирьох дітей.
З днем народження, Джордан! Ми дуже любимо тебе
Зазначимо, що наразі Джордан здобуває освіту у США, де навчається в Єльському університеті.
У 2023-му він розповідав, що пишається бути наполовину українцем та пригадує, як наприкінці спортивної кар’єри батька щороку кілька місяців проводив в Україні.
Що відбувається у житті Андрія Шевченка
У понеділок, 26 жовтня, президент Української асоціації футболу взяв участь у нагородженні переможців номінацій "Золотого м’яча-2026". Найкращий український футболіст епохи незалежності став першою запрошеною зіркою, якій довірили цього вечора вручити переможцеві приз.
Це була номінація "Найкращий молодий гравець", яка у минулі роки мала назву Трофей Копа. Переможцем втретє поспіль став Ламін Ямаль, який опинився на третій сходинці загального заліку голосування та поступився Кіліану Мбаппе і Гаррі Кейну.
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