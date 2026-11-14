"Бажаю їй успіху": Соболенко заявила, що не ображала Світоліну на корті

Під час матчу на Підсумковому турнірі WTA Аріну Соболенко звинуватили у нецензурних висловах на адресу українки Еліни Світоліної. Керівництво світового жіночого тенісу закликали негайно покарати білоруску за неповагу до суперниці.

Соболенко, яка зазвичай втікає від незручних тем, цього разу змушена була відреагувати на скандал на своїй сторінці в інстаграмі. Вона запевняє, що не спрямовувала свій хейт на Світоліну.

Як виправдовується Соболенко

У сторіс прихильниця диктаторських режимів написала, що її лайка на корті нібито не була спрямована на Еліну Світоліну.



Сторіс Аріни Соболенко / фото з інстаграму arynasabalenka

Хочу дещо пояснити з останнього матчу. Мій коментар не був адресований Еліні. Мене розчарувала невелика група вболівальників, які агресивно раділи моїм помилкам. Я відреагувала емоційно. Усе одно треба було впоратися з цим розчаруванням інакше, і я прошу вибачення у всіх, кого образила. Еліна зіграла чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого під час продовження змагань,

– видала свою версію Соболенко.

З боку WTA наразі не було заяв про порушення етичного кодексу з боку білоруски, попри численні заклики вболівальників та громадських діячів розслідувати поведінку "нейтральної" гравчині.