"Желаю ей успеха": Соболенко заявила, что не обижала Свитолину на корте

Соболенко, которая обычно уклоняется от неудобных тем, на этот раз была вынуждена отреагировать на скандал на своей странице в инстаграме. Она уверяет, что не направляла свой хейт в адрес Свитолиной.

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Как оправдывается Соболенко

В сторис сторонница авторитарных режимов написала, что ее " ругань на корте " якобы не была направлена на Элину Свитолину.

Историс Арины Соболенко / фото из инстаграма arynasabalenka

Хочу кое-что пояснить по поводу последнего матча. Мой комментарий не был адресован Элине. Меня разочаровала небольшая группа болельщиков, которые агрессивно радовались моим ошибкам. Я отреагировала эмоционально. Все равно нужно было справиться с этим разочарованием по-другому, и я прошу прощения у всех, кого обидела. Элина сыграла великолепный матч, и я желаю ей всего наилучшего в продолжении соревнований– рассказала Соболенко.

Со стороны WTA пока не поступало заявлений о нарушении этического кодекса со стороны белоруски, несмотря на многочисленные призывы болельщиков и общественных деятелей расследовать поведение "нейтральной" теннисистки.