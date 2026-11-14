"Бажаю їй успіху": Соболенко заявила, що не ображала Світоліну на корті

Соболенко, яка зазвичай втікає від незручних тем, цього разу змушена була відреагувати на скандал на своїй сторінці в інстаграмі. Вона запевняє, що не спрямовувала свій хейт на Світоліну.

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Як виправдовується Соболенко

У сторіс прихильниця диктаторських режимів написала, що її лайка на корті нібито не була спрямована на Еліну Світоліну.

Сторіс Аріни Соболенко / фото з інстаграму arynasabalenka

Хочу дещо пояснити з останнього матчу. Мій коментар не був адресований Еліні. Мене розчарувала невелика група вболівальників, які агресивно раділи моїм помилкам. Я відреагувала емоційно. Усе одно треба було впоратися з цим розчаруванням інакше, і я прошу вибачення у всіх, кого образила. Еліна зіграла чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого під час продовження змагань– видала свою версію Соболенко.

З боку WTA наразі не було заяв про порушення етичного кодексу з боку білоруски, попри численні заклики вболівальників та громадських діячів розслідувати поведінку "нейтральної" гравчині.