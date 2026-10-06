"Братушки" посварились: футболісти збірних Росії та Сербії влаштували бійку під час матчу

У Сербії стався цікавий інцидент. Під час товариського матчу між молодіжними збірними Сербії та Росії футболісти обох команд влаштували на полі масову бійку.

Це трапилось на 68 хвилині поєдинку, повідомляє 24 Канал. На той момент рахунок був 2:1 на користь сербів.

Як почалась бійка між сербськими та російськими футболістами

Головним тригером для бійки стало зіткнення двох футболістів. Російський хавбек Михайло Умняков пішов у жорсткий підкат проти Матії Митровича.

Серб грубо відреагував на це та щось сказав супернику. Після цього росіянин повернувся до опонента й між ними почалась бійка.

Миттєво до конфлікту підключились й інші футболісти обох команд. Так на полі й почалась масова бійка. Футболісти бились, штовхались і хапали один одного за горло. Розняти учасників конфлікту не вдавалось ні тренерам, ні іншим партнерам по командах.

Які наслідки бійки

Після того, як бійку все ж удалось зупинити, арбітр покарав головних винуватців конфлікту. Росіянин Умняков отримав пряму червону картку. А ось серб Мітрович обмежився жотою карткою. Щоправда вона для нього була другою, тож він також достроково залишив поле.

Сам матч так і завершився з рахунком 2:1 на користь сербів. Власне сам Мітрович і відзначився першим голом у цьому матчі. Величкович по перерві подвоїв перевагу господарів. Росіянин Помалюк скоротив відставання в рахунку, але на більше росіян не вистачило.

Додамо, що цивілізований світ уникає зустрічей із росіянами на футбольному полі та навіть постійно висловлює солідарність із українським народом. Наприклад, у Фінляндії фанати співали легендарний фанатський трек про Путіна.

Також цю кричалку на трибунах у Тбілісі було чути й під час матчу між збірними Грузії й України. Про це після поєдинку згадували й футболісти збірної України.