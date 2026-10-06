Это произошло на 68-й минуте матча, сообщает 24 Канал. На тот момент счет был 2:1 в пользу сербов.

Как началась драка между сербскими и российскими футболистами

Главным поводом для драки стало столкновение двух футболистов. Российский полузащитник Михаил Умняков совершил жесткий подкат против Матии Митровича.

Серб грубо отреагировал на это и что-то сказал сопернику. После этого россиянин повернулся к оппоненту, и между ними началась драка.

Мгновенно к конфликту подключились и другие футболисты обеих команд. Так на поле и началась массовая драка. Футболисты дрались, толкались и хватали друг друга за горло. Разнять участников конфликта не удавалось ни тренерам, ни другим партнерам по командам.

Каковы последствия драки

После того, как драку все же удалось остановить, арбитр наказал главных виновников конфликта. Россиянин Умняков получил прямую красную карточку. А вот серб Митрович ограничился желтой карточкой. Правда, это была уже вторая карточка для него, поэтому он также досрочно покинул поле.

Сам матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу сербов. Собственно, сам Митрович и забил первый гол в этом матче. Величкович после перерыва удвоил преимущество хозяев. Россиянин Помалюк сократил отставание в счете, но на большее у россиян не хватило.

Добавим, что цивилизованный мир избегает встреч с россиянами на футбольном поле и даже постоянно выражает солидарность с украинским народом. Например, в Финляндии фанаты пели легендарный фанатский трек о Путине.

Также эту кричалку на трибунах в Тбилиси слышали и во время матча между сборными Грузии и Украины. Об этом после матча сообщил сайт об этом упоминали и футболисты сборной Украины.