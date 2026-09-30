Звезда сборной Финляндии поблагодарил фанатов, которые унизили Лукашенко и пели хит "Путин – х**ло"

Несмотря на помощь России в войне против Украины, белорусы продолжают выступать на международной арене. К счастью, команде этой страны многие фанаты не рады, сообщает yle.fi.

Как Градецкий поддержал болельщиков

Во вторник, 29 сентября, Беларусь сыграла на выезде против Финляндии. Болельщики хозяев провели яркую акцию в поддержку Украины и против белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Болельщики вывесили баннер с изображением президента в виде таракана, убегающего от совы (национального символа Финляндии). Такой перформанс высоко оценил капитан финской команды Лукаш Градецкий.

На стадионе царила оживленная и классная атмосфера, в отличие от тех времен, когда матчи проходили с ограничениями из-за ковида. Что касается акции – у каждого есть право на выражение гражданской позиции. И это совпадает с взглядами многих игроков сборной Финляндии,

– заявил Лукаш.

Помимо большого баннера, фанаты сборной Финляндии громко пели песню "Путин – х**ло". Также они расклеивали листовки против Путина и Лукашенко возле стадиона.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Финляндия имеет в своем активе 4 очка после двух матчей и идет второй в четверке группы С. Лидером является Албания с шестью очками, тогда как Беларусь – третья с одним баллом.

Напомним, что УЕФА отказывается дисквалифицировать белорусов с международных турниров, несмотря на соучастие страны в войне против Украины. В свою очередь Россия была отстранена от всех соревнований с 2022 года.