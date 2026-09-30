Зірка збірної Фінляндії подякував фанатам, які принизили Лукашенка і співали хіт "Путін – х**ло"

Попри допомогу Росії у війні проти України, білоруси продовжують виступати на міжнародній арені. На щастя, команді цієї країни багато хто з фанатів не радий, повідомляє yle.fi.

Як Градецький підтримав фанатів

У вівторок, 29 вересня, Білорусь зіграла на виїзді проти Фінляндії. Фанати команди господарів провели яскраву акцію на підтримку України та проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Вболівальники вивісили банер із зображенням президента у вигляді таргана, який тікає від сови (національного символа Фінляндії). Такий перформанс високо оцінив капітан фінської команди Лукаш Градецький.

На стадіоні був галас та класна атмосфера, на відміну від тих часів, коли матчі проходили з ковідними обмеженнями. Щодо акції – у кожного є право на вираження громадянської позиції. І це збігається з поглядами багатьох гравців збірної Фінляндії,

– заявив Лукаш.

Окрім великого банера, фанати збірної Фінляндії гучно співали пісню "Путін – х**ло". Також вони розклеювали листівки проти Путіна та Лукашенка біля стадіону.

Зустріч завершилась нульовою нічиєю. Фінляндія має у своєму активі 4 очки після двох матчів та йде другою у квартеті групи С. Лідером є Албанія із шістьма очками, тоді як Білорусь – третя з одним балом.

Нагадаємо, що УЄФА відмовляється дискваліфіковувти білорусів з міжнародних турнірів попри співучасть країни у війні проти України. У свою чергу Росія була відсторонена від всіх змагань з 2022 року.