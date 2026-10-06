Це трапилось на 68 хвилині поєдинку, повідомляє 24 Канал. На той момент рахунок був 2:1 на користь сербів.

Як почалась бійка між сербськими та російськими футболістами

Головним тригером для бійки стало зіткнення двох футболістів. Російський хавбек Михайло Умняков пішов у жорсткий підкат проти Матії Митровича.

Серб грубо відреагував на це та щось сказав супернику. Після цього росіянин повернувся до опонента й між ними почалась бійка.

Миттєво до конфлікту підключились й інші футболісти обох команд. Так на полі й почалась масова бійка. Футболісти бились, штовхались і хапали один одного за горло. Розняти учасників конфлікту не вдавалось ні тренерам, ні іншим партнерам по командах.

Які наслідки бійки

Після того, як бійку все ж удалось зупинити, арбітр покарав головних винуватців конфлікту. Росіянин Умняков отримав пряму червону картку. А ось серб Мітрович обмежився жотою карткою. Щоправда вона для нього була другою, тож він також достроково залишив поле.

Сам матч так і завершився з рахунком 2:1 на користь сербів. Власне сам Мітрович і відзначився першим голом у цьому матчі. Величкович по перерві подвоїв перевагу господарів. Росіянин Помалюк скоротив відставання в рахунку, але на більше росіян не вистачило.

Додамо, що цивілізований світ уникає зустрічей із росіянами на футбольному полі та навіть постійно висловлює солідарність із українським народом. Наприклад, у Фінляндії фанати співали легендарний фанатський трек про Путіна.

Також цю кричалку на трибунах у Тбілісі було чути й під час матчу між збірними Грузії й України. Про це після поєдинку згадували й футболісти збірної України.