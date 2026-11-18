"Голи допомагають нападнику": Сікан відверто розповів про історичну дію у збірній України
Данило Сікан допоміг збірній України уникнути плей-оф за збереження прописки у Дивізіоні B Ліги націй. Нападник Андерлехта відзначився голом.
Взяття воріт від Сікана виявилося єдиним ввечері 17 жовтня. Після перемоги над грузинською командою у Кошице Данило дав ексклюзивний коментар 24 Каналу.
Що Сікан сказав про свою гру за збірну України
Нападник забив уже через 57 секунд після старту матчу проти Грузії (1:0). Його гол став найшвидшим в історії офіційних матчів за збірну України.
Після гри Данила хвалили не лише уболівальники, а й партнери по команді. Сам ж Сікан вирішив залишитися скромним.
Я не вважаю себе досвідченим або ж важливим футболістом збірної. Гадаю, що тут кожен важливий, а досвідченими є ті, хто зіграв багато матчів. У мене їх не так багато. Я розумію, що коли ти одягаєш цю футболку – маєш віддаватися на 200%,
– зазначив нападник.
Данило відповів про те, чи стане йому у нагоді взяття воріт Гіоргі Мамардашвілі після повернення на клубний рівень.
Звичайно, що допоможе. Це для упевненості, для свого результату. Голи допомагають нападнику. Це найважливіше,
– додав Сікан.
Зазначимо, що раніше Георгій Судаков розповів про своє ставлення до виступів за клуб та національну команду.
Що далі для збірної України
Команда Андреа Мальдери посіла третє місце у Дивізіоні B Ліги націй, яке допомогло їй зберегти прописку на цьому щаблі турніру.
Уже 6 грудня відбудеться жеребкування відбіркового етапу до Євро-2028, а футбольні баталії у кваліфікації розпочнуться навесні наступного року.
Емоціями поділився також воротар "синьо-жовтих" Дмитро Різник.