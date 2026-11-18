Данило Сікан святкує гол у ворота Грузії / Фото Getty Images
Данило Сікан допоміг збірній України уникнути плей-оф за збереження прописки у Дивізіоні B Ліги націй. Нападник Андерлехта відзначився голом.
Взяття воріт від Сікана виявилося єдиним ввечері 17 жовтня. Після перемоги над грузинською командою у Кошице Данило дав ексклюзивний коментар 24 Каналу.
Що Сікан сказав про свою гру за збірну України
Нападник забив уже через 57 секунд після старту матчу проти Грузії (1:0). Його гол став найшвидшим в історії офіційних матчів за збірну України.
Після гри Данила хвалили не лише уболівальники, а й партнери по команді. Сам ж Сікан вирішив залишитися скромним.
Я не вважаю себе досвідченим або ж важливим футболістом збірної. Гадаю, що тут кожен важливий, а досвідченими є ті, хто зіграв багато матчів. У мене їх не так багато. Я розумію, що коли ти одягаєш цю футболку – маєш віддаватися на 200%
Данило відповів про те, чи стане йому у нагоді взяття воріт Гіоргі Мамардашвілі після повернення на клубний рівень.
Звичайно, що допоможе. Це для упевненості, для свого результату. Голи допомагають нападнику. Це найважливіше
Зазначимо, що раніше Георгій Судаков розповів про своє ставлення до виступів за клуб та національну команду.
Що далі для збірної України
Команда Андреа Мальдери посіла третє місце у Дивізіоні B Ліги націй, яке допомогло їй зберегти прописку на цьому щаблі турніру.
Уже 6 грудня відбудеться жеребкування відбіркового етапу до Євро-2028, а футбольні баталії у кваліфікації розпочнуться навесні наступного року.
Емоціями поділився також воротар "синьо-жовтих" Дмитро Різник.
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