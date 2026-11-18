Даниил Сикан празднует гол в ворота Грузии / Фото: Getty Images
Данило Сикан помог сборной Украины избежать плей-офф и сохранить место в Дивизионе B Лиги наций. Нападающий Андерлехта отличился голом.
Взятие ворот от Сикана оказалось единственным вечером 17 октября. После победы над грузинской командой в Кошице Даниил дал эксклюзивный комментарий 24 Каналу.
Что Сикан сказал о своей игре за сборную Украины
Нападающий забил уже через 57 секунд после начала матча против Грузии (1:0). Его гол стал самым быстрым в истории официальных матчей за сборную Украины.
После игры Данила хвалили не только болельщики, но и партнеры по команде. Сам же Сикан решил остаться скромным.
Я не считаю себя опытным или важным футболистом сборной. Думаю, что здесь каждый важен, а опытными являются те, кто сыграл много матчей. У меня их не так много. Я понимаю, что когда ты надеваешь эту футболку – должен отдаваться на 200%
Данило ответил на вопрос, пригодится ли ему гол, забитый в ворота Гиорги Мамардашвили, после возвращения на клубный уровень.
Конечно, поможет. Это для уверенности, для собственного результата. Голы помогают нападающему. Это самое важное
Отметим, что ранее Георгий Судаков рассказал о своем отношении к выступлениям за клуб и национальную сборную.
Что дальше для сборной Украины
Команда Андреа Мальдеры заняла третье место в Дивизионе B Лиги наций, что помогло ей сохранить место на этом уровне турнира.
Уже 6 декабря состоится жеребьевка отборочного этапа к Евро-2028, а футбольные баталии в квалификации начнутся весной следующего года.
Эмоциями поделился также вратарь "сине-желтых" Дмитрий Ризник.
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