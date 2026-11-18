Дмитрий Ризник / Фото УАФ
Дмитрий Ризник поделился своими эмоциями от победы сборной Украины в матче Лиги наций. Вратарь триумфально вернулся в ворота национальной команды.
Вратарь стал одним из авторов победы в шестом туре Лиги наций. Дмитрий Ризник в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал, что он чувствует после матча против Грузии.
Что сказал Ризник после матча Лиги наций
Во вторник, 17 ноября, вратарь Шахтера вошел в состав сборной Украины впервые после матча третьего тура.
Футболист отметил, что его успешные действия стали следствием нескольких факторов. Он также вспомнил свое предыдущее выступление за "сине-желтых", которое пришлось на встречу с Северная Ирландия (0:3).
Для меня было важно увидеть, что тренерский штаб доверяет мне после той неудачной игры. Большая благодарность тренерскому штабу. Я чувствую их доверие. Эта победа стала очень важной в личном плане – хотелось реабилитироваться после того поражения
В матче против Сакартвело (1:0) Дмитрий совершил 4 сэйва. От статистического портала SofaScore он получил оценку 7,7, что выше среднего показателя в украинской команде в тот вечер.
Что дальше для сборной Украины
Команда Андреа Мальдери заняла третье место в Дивизионе B Лиги наций, что помогло ей сохранить место на этой ступени турнира.
Уже 6 декабря состоится жеребьевка отборочного этапа к Евро-2028, а футбольные баталии в квалификации начнутся весной следующего года.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter