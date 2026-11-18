Голкіпер став одним з творців звитяги у шостому турі Ліги націй. Дмитро Різник в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів, що відчуває після матчу проти Грузії.

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Що сказав Різник після матчу Ліги націй

У вівторок, 17 листопада, воротар Шахтаря з’явився у складі збірної України вперше з поєдинку третього туру.

Футболіст відзначив, що його успішні дії стали наслідком кількох факторів. Пригадав він і свій попередній виступ за "синьо-жовтих", який припав на зістріч з Північною Ірландією (0:3).

Для мене важливо було побачити, що тренерський штаб мені довіряє після тієї невдалої гри. Дуже велика подяка тренерському штабу. Я відчуваю їх довіру. Ця перемога стала дуже важливою в особистому сенсі – хотілося реабілітуватися після тієї поразки– зазначив Різник.

В поєдинку проти Сакартвело (1:0) Дмитро здійснив 4 порятунки. Від статистичного порталу SofaScore він отримав оцінку 7.7, що є вище середнього показника в українській команді того вечора.

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Що далі для збірної України

Команда Андреа Мальдери посіла третє місце у Дивізіоні B Ліги націй, яке допомогло їй зберегти прописку на цьому щаблі турніру.

Уже 6 грудня відбудеться жеребкування відбіркового етапу до Євро-2028, а футбольні баталії у кваліфікації розпочнуться навесні наступного року.