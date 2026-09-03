Динамо розглядає варіант із призначенням тренера з Білорусі, що працював у Росії після 2014 року
Київське Динамо продовжує засмучувати фанатів поганою грою та результатами. Через це крісло під головним тренером команди Ігорем Костюком почало хитатися.
Все більше чуток та інсайдів відправляють коуча у відставку та шукають йому заміну. Про чергового кандидата замість Костюка розповів портал Sport.ua.
Хто може очолити Динамо
Головними варіантами для президента "біло-синіх" залишаються Мацей Кендзьорек та Сергій Кравченко. Тепер же новим претендентом на пост став Леонід Кучук.
Спеціаліст має білоруське громадянство, що може стати перепоною. Проте тренер вже тривалий час живе в Україні та публічно висловив підтримку нашому народу, засудивши Росію за військову агресію.
Останні три роки Леонід залишався без роботи після відходу з Руха. Минулого сезону білорус був близьким до відновлення тренерської кар'єри, оскільки ним цікавився молдавський Шериф.
Проте сторони так і не домовились про співпрацю. Клубом з Тирасполя Кучук керував з 2004 по 2010 роки. Після цього спеціаліст очолював клуби з Росії, Білорусі та України.
На території країни-терористки коуч працював і після початку війни у 2014 році, очолюючи московський Локомотив, Кубань та Ростов. В Україні ж білорус тренував київський Арсенал, кам'янську Сталь та двічі львівський Рух.
Як Костюк керує Динамо
Нагадаємо, що Ігор Костюк став головним тренером Динамо у листопаді 2025 року, замінивши Олександра Шовковського. Під його керівництвом "біло-сині" фінішували четвертими в УПЛ та стали переможцями Кубка України.
У поточному ж сезоні Динамо ще у кваліфікації вилетіло з Ліги конференцій, поступившись Карабаху. В рамках чемпіонату кияни обіграли Верес та Колос, але зганьбились в зустрічі із Буковиною (0:3).
До слова, серед кандидатів на заміну Ігорю Костюку називається і Сергій Ребров. Екстренер збірної України керував Динамо з 2014 по 2017 роки, вигравши з командою два чемпіонства.