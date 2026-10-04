Мілош Керкез, який потрапив у базу "Миротворець", прокоментував пост із російським треком

Після матчу 1 туру Ліги націй між збірними Угорщини й України розгорівся справжній політичний скандал. Усе через те, що батько гравця Ліверпуля та збірної Угорщини Мілоша Керкеза виклав провокативний пост із фото сутички між суперниками наприкінці поєдинку та супроводив його російським треком.

За це й футболіст, і його батько Себастьян Зан потрапили в українську базу "Миротворець", яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки, миру, безпеки людини та міжнародного права. Цю ситуацію Мілош Керкез прокоментував в інтерв'ю виданню 24.hu.

Як виправдовувався Керкез?

Гравець Ліверпуля та збірної Угорщини зазначив, що ніколи в житті не підтримував і зараз не підтримує жодної агресії. Він називає себе тим, хто вважає неприйнятним будь-які дії, що шкодять іншим.

Однак під час футбольного матчу завжди є напруга. У грі проти України я просто захищав свого друга та капітана нашої команди Домініка Собослаї,

– зауважив Керкез.

Він додав, що зробив би так само проти будь-якого іншого суперника, не лише проти українців. А щодо провокативного посту свого батька сказав, що він – не його батько.

Що б він не робив, я не можу нести відповідальність за його вчинки,

– наголосив гравець збірної Угорщини.

Цікаво, що сам футболіст пропустить матч 4 туру Ліги націй проти збірної України. Він дискваліфікований, оскільки в попередніх поєдинках отримав 2 жовті картки.

Яким був пост батька футболіста

На наступний день після матчу між збірними Угорщини й України Себастьян Зан виклав фото бійки наприкінці поєдинку на стадіоні в Будапешті. І найголовніше, він супроводив це треком російського репера АК-47 Russian paradise, що перекладається як "Російський рай".



Пост батька Керкеза / Скриншот із соцмереж

До слова сам футболіст народився на території Сербії, яка славнозвісна своїм компліментарним ставленням до Росії. А сам Мілош Керкез упродовж 2023 – 2025 років грав за Борнмут, де був одноклубником захисника збірної України Іллі Забарного.

Що відомо перед матчем України проти Угорщини

Уже в понеділок 5 жовтня збірна України ще раз зіграє проти збірної Угорщини. Цього разу в номінальному домашньому матчі в Лізі націй. У "синьо-жовтих" додалось кадрових проблем перед цією грою. Зокрема, з-поміж тих, хто брав участь у поєдинку в Будапешті, точно не зіграють Миколенко, Судаков, Матвієнко та Сікан. До втрат можуть долучитись Михайличенко, Шапаренко та Зубков.

Відомо, що арбітром зустрічі в Трнаві буде хорватський рефері Ігор Паяц. Свого часу він перетинався з Кривбасом у кваліфікації до Ліги конференцій. А також працював на поєдинку між молодіжними збірними України та Північної Ірландії на "Оболонь-Арені".