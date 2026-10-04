Из-за этого и футболист, и его отец Себастьян Зан попали в украинскую базу "Миротворец", которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности, мира, безопасности человека и международного права. Эту ситуацию Милош Керкез прокомментировал в интервью изданию 24.hu.

Как оправдывался Керкез?

Игрок "Ливерпуля" и сборной Венгрии отметил, что никогда в жизни не поддерживал и сейчас не поддерживает никакой агрессии. Он называет себя человеком, который считает неприемлемыми любые действия, наносящие вред другим.

Однако во время футбольного матча всегда присутствует напряжение. В игре против Украины я просто защищал своего друга и капитана нашей команды Доминика Собослаи,

– отметил Керкез.

Он добавил, что поступил бы так же против любого другого соперника, не лишь против украинцев. А что касается провокационного поста своего отца, то сказал, что тот – не его отец.

Что бы он ни делал, я не могу нести ответственность за его поступки,

– подчеркнул игрок сборной Венгрии.

Интересно, что сам футболист пропустит матч 4-го тура Лиги наций против сборной Украины. Он дисквалифицирован, поскольку в предыдущих матчах получил 2 желтые карточки.

Каким был пост отца футболиста

На следующий день после матча между сборными Венгрии и Украины Себастьян Зан опубликовал фото драки в конце матча на стадионе в Будапеште. И самое главное, он сопроводил это треком российского рэпера АК-47 "Russian paradise", что переводится как "Русский рай".



Пост отца Керкеза / Скриншот из соцсетей

К слову, сам футболист родился на территории Сербии, которая славится своим благожелательным отношением к России. А сам Милош Керкез в 2023–2025 годах играл за "Борнмут", где был одноклубником защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Что известно перед матчем Украины против Венгрии

Уже в понедельник, 5 октября, сборная Украины вновь сыграет против сборной Венгрии. На этот раз в номинальном домашнем матче Лиги наций. У "сине-желтых" прибавилось кадровых проблем перед этой игрой. В частности, из тех, кто участвовал в матче в Будапеште, точно не сыграют Миколенко, Судаков, Матвиенко и Сикан. К потерям при могут присоединиться т Михайличенко, Шапаренко и Зубков.

Известно, что арбитром встречи в Трнаве будет хорватский судья Игорь Паяц. В свое время он пересекался с "Кривбассом" в квалификации к Лиге конференций. А также работал на матче между молодежными сборными Украины и Северной Ирландии на "Оболонь-Арене".