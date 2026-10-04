За це й футболіст, і його батько Себастьян Зан потрапили в українську базу "Миротворець", яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки, миру, безпеки людини та міжнародного права. Цю ситуацію Мілош Керкез прокоментував в інтерв'ю виданню 24.hu.

Як виправдовувався Керкез?

Гравець Ліверпуля та збірної Угорщини зазначив, що ніколи в житті не підтримував і зараз не підтримує жодної агресії. Він називає себе тим, хто вважає неприйнятним будь-які дії, що шкодять іншим.

Однак під час футбольного матчу завжди є напруга. У грі проти України я просто захищав свого друга та капітана нашої команди Домініка Собослаї,

– зауважив Керкез.

Він додав, що зробив би так само проти будь-якого іншого суперника, не лише проти українців. А щодо провокативного посту свого батька сказав, що він – не його батько.

Що б він не робив, я не можу нести відповідальність за його вчинки,

– наголосив гравець збірної Угорщини.

Цікаво, що сам футболіст пропустить матч 4 туру Ліги націй проти збірної України. Він дискваліфікований, оскільки в попередніх поєдинках отримав 2 жовті картки.

Яким був пост батька футболіста

На наступний день після матчу між збірними Угорщини й України Себастьян Зан виклав фото бійки наприкінці поєдинку на стадіоні в Будапешті. І найголовніше, він супроводив це треком російського репера АК-47 Russian paradise, що перекладається як "Російський рай".



Пост батька Керкеза / Скриншот із соцмереж

До слова сам футболіст народився на території Сербії, яка славнозвісна своїм компліментарним ставленням до Росії. А сам Мілош Керкез упродовж 2023 – 2025 років грав за Борнмут, де був одноклубником захисника збірної України Іллі Забарного.

Що відомо перед матчем України проти Угорщини

Уже в понеділок 5 жовтня збірна України ще раз зіграє проти збірної Угорщини. Цього разу в номінальному домашньому матчі в Лізі націй. У "синьо-жовтих" додалось кадрових проблем перед цією грою. Зокрема, з-поміж тих, хто брав участь у поєдинку в Будапешті, точно не зіграють Миколенко, Судаков, Матвієнко та Сікан. До втрат можуть долучитись Михайличенко, Шапаренко та Зубков.

Відомо, що арбітром зустрічі в Трнаві буде хорватський рефері Ігор Паяц. Свого часу він перетинався з Кривбасом у кваліфікації до Ліги конференцій. А також працював на поєдинку між молодіжними збірними України та Північної Ірландії на "Оболонь-Арені".