Російську фігуристку Камілу Валієву відсторонили від міжнародних турнірів. Вона відбула 4-річну дискваліфікацію за вживання допінгу, а потім була позбавлена нейтрального статусу.

У Кремлі вперше публічно прокоментували ситуацію довкола Каміли Валієвої. В інтерв'ю російським ЗМІ це зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Що сказав Пєсков про Валієву

Пєсков був максимально пафосним у своїх висловлюваннях про Камілу Валієву. Він почав скаржитись на труднощі, з якими у своєму житті зіткнулася спортсменка. Пєсков відверто висловив своє захоплення Валієвою.

Вона не лише сильна спортсменка, а й дуже сильна людина. Через свої труднощі вона пройшла з честю та гідністю. І я впевнений, що вона подолає і цей свій виклик,

– наголосив один із найголовніших пропагандистів Кремля.

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні дискваліфікував Валієву на 4 роки. У грудні 2025 року, щоправда, термін покарання закінчився, й фігуристка отримала нейтральний статус. Однак уже 5 вересня це рішення було відкликано, тож росіянка отримала продовження бану в усіх змаганнях.

Після цього, найімовірніше, Валієва завершить свою спортивну кар'єру. Вона вже не витягує рівень збірної країни-агресорки. На показових виступах, зокрема, вона завалила кілька стрибків, що засвідчило, що її колеги-суперниці наразі є значно сильнішими за неї у спортивній складовій.

Як за Валієвою закріпився статус "коханки Путіна"

У лютому 2024 року Каміла Валієва з'явилась на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані. На трибуні вона сиділа поруч із Путіним, саме по той бік, де за дипломатичними нормами сидять найбільш наближені особи до глав держав. Це й закріпило за Валієвою статус "нової коханки Путіна".

Ба більше, диктатор і раніше публічно демонстрував знаки уваги до допінгістки. Ще коли приймав її у Кремлі в 16-річному віці, то дарував їй такі подарунки, які були розцінені як жести особистої симпатії.