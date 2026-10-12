В Кремле впервые публично прокомментировали ситуацию вокруг Камилы Валиевой. В интервью российским СМИ это сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что сказал Песков о Валиевой

Песков был максимально пафосен в своих высказываниях о Камиле Валиевой. Он начал жаловаться на трудности, с которыми в своей жизни столкнулась спортсменка. Песков откровенно выразил свое восхищение Валиевой.

Она не только сильная спортсменка, но и очень сильный человек. Свои трудности она преодолела с честью и достоинством. И я уверен, что она справится и с этим испытанием,

– подчеркнул один из главных пропагандистов Кремля.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Валиеву на 4 года. В декабре 2025 года, правда, срок наказания истек, и фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября это решение было отозвано, поэтому россиянка получила продление запрета на участие во всех соревнованиях.

После этого, скорее всего, Валиева завершит свою спортивную карьеру. Она уже не соответствует уровню сборной страны-агрессора. На показательных выступлениях, в частности, она провалила несколько прыжков, что продемонстрировало, что ее коллеги-соперницы на данный момент значительно сильнее ее в спортивной составляющей.

Как за Валиевой закрепился статус "любовницы Путина"

В феврале 2024 года Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани. На трибуне она сидела рядом с Путиным, именно с той стороны, где по дипломатическим нормам сидят наиболее приближенные лица к главам государств. Это и закрепило за Валиевой статус "новой любовницы Путина".

Более того, диктатор и раньше публично демонстрировал знаки внимания к допингистке. Еще когда принимал ее в Кремле в 16-летнем возрасте, он дарил ей подарки, которые были расценены как жесты личной симпатии.