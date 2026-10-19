Роналду покарали за бойкот збірної Португалії – сума штрафу вражає

Ранній від'їзд Кріштіану Роналду зі збірної Португалії після сварки з тренером Жорже Жезушем мав для гравця свої наслідки. Футбольна асоціація країни оголосила, як саме хоче провчити головну зірку європейських "селесао".

До кінця року Роналду втратить дві нагоди збільшити свій гольовий доробок і наблизитися до омріяного числа 1000 голів за кар'єру. Також на нього чекають фінансові санкції, які можуть хіба що насмішити, пише 24 Канал.

Покарання для Роналду

Справу Роналду, який у жовтні без дозволу тренерського штабу поїхав геть зі збірної, образившись на невихід на поле у поєдинку з Норвегією, розглядала дисциплінарна рада. Вона постановила, що Кріштіану винен в одноразовому порушенні з умислом, яке передбачає штраф у вигляді "аж" 255 євро.

Ситуація була б для Роналду смішною, якби не інше покарання – а саме дискваліфікація на 30 днів. Таким чином, на листопадові матчі з Данією та Уельсом португальці залишаться точно без головної зірки.

Скандал між Роналду і Жезушем

Гнів Роналду викликало рішення головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша не випускати КріРо з лави запасних у поєдинку проти Норвегії.

Після цього п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" висунув коучу ультиматум щодо своєї участі у наступній грі з Данією, але Жезуш відмовився піти на поступки зірці. У відповідь на це Кріштіану поїхав з команди, порушивши таким чином правила ФІФА.

Ще до початку міжнародної паузи Роналду говорив, що хоче бути корисним збірній як на полі, так і поза ним, і мріяв забити у складі національної команди той самий 1000-й гол за кар'єру, до якого він так довго йде.