Без Ярмоленка та Луніна: Мальдера назвав склад збірної України на Лігу націй

Тренерський штаб національної команди обрав перелік футболістів, які будуть викликані на листопадові матчі Ліги націй. У таборі команди не буде кількох відомих виконавців.

Андреа Мальдера покликав до табору збірної 25 виконавців, а ще 9 опинилися у резервному списку. Про це повідомили офіційні ресурси УАФ.

Хто поїде у збірну України

У заявці на матчі двох останніх турів групового етапу Ліги націй відсутні, наприклад, Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін, Артем Довбик – у резервному списку.

Заявка збірної України на матчі Ліги націй:

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – Полісся), Ілля Забарний (ПCЖ, Франція), Тарас Михавко (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Крупський (Харків).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Андрієвський (Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – Полісся), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Матвій Пономаренко (Динамо), Данило Сікан (Андерлехт, Бельгія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Олексій Кащук (Карабах, Азербайджан).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – Динамо), Артем Довбик (Болонья, Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Артем Бондаренко (Аль-Аглі, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія).

Зазначимо, що вперше до заявки національної команди потраапив Олексій Кащук, який представляє Карабах. У поточному сезоні на рахунку вінгера 5 голів та 1 асист у 17 матчах за азербайджанський клуб.

Коли Україна гратиме у Лізі націй

Збірна України виступає у другому за силою дивізіоні B та прагне повернутися в елітний – A, де грають найсильніші команди світу, як-от Іспанія, Франція, Англія тощо.

Щоб напряму підвищитися у вищу лігу "синьо-жовтим" потрібно виграти свою групу. Також це можливо зробити, посівши друге місце, однак за такого сценарію доведеться виграти у стиковій стадії.

Матч 5-го туру підопічні Андреа Мальдери зіграють у суботу, 14 листопада, на виїзді проти Північної Ірландії. А завершальний поєдинок групового етапу проведуть 17 листопада у словацькому Кошице, коли зіграють з Грузією. Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.