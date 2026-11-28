Ліонель Мессі матиме більше вільного часу для позафутбольних справ. Його сезон 2026 року завершено.

У заокеанській лізі МЛС зміниться чемпіон. Чинний володар трофею вилетів уже у першому раунді плей-оф, пише 24 Канал.

Як зіграли Мессі та Інтер

У ніч проти суботи, 28 листопада, володар 8 "Золотих м’ячів" та його партнери зіграли виїзний матч проти Коламбус Крю.

Коламбус Крю – Інтер Маямі – 1:0 (2:0 у серії)

Гол: Родрігес 90+2

У першому поєдинку команда з Флориди зазнала прикрої поразки 0:3, а сама гра завершилась скандалами щодо того, що легендарний аргентинець міг отримати червону картку в одному з епізодів.

У повторному протистоянні рахунок попередньої гри ваги не мав, адже у плей-оф МЛС діє правило серії, де команди грають до двох перемог.

Коламбус Крю – Інтер Маямі: відео огляду

Єдиний гол у поєдинку на 90+2 хвилині забив уругвайський півзахисник Сантьяго Родрігес.

Що далі для Мессі

Його команда вилетіла у першому ж раунді плей-оф. Наступний сезон у Північній Америці розпочнеться у лютому.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі залишиться у футболі щонайменше до моменту, коли йому буде 41 рік. Легендарний аргентинський гравець наразі не розглядає варіантів завершення кар’єри.