Стало відомо, скільки ще планує грати Мессі за Інтер Маямі

Ліонель Мессі / Фото Getty Images
Ліонель Мессі залишиться у футболі щонайменше до моменту, коли йому буде 41 рік. Легендарний аргентинський гравець наразі не розглядає варіантів завершення кар’єри.
Мессі гратиме за Інтер Маямі ще щонайменше два роки. Про це у власному акаунті у соцмережі Х повідомив інсайдер Фабрісіо Романо.
Скільки ще гратиме Мессі
Джерело зазначає, що Ліонель не розглядає варіанти футбольної пенсії чи від’їзду у рідну Аргентину.
Жодних переговорів щодо повернення Ліонеля Мессі до Ньюеллс Олд Бойз не ведеться, попри повідомлення. Мессі дуже щасливий в Інтері (Маямі), так само як і його родина. Лео хоче виконати поточний контракт щонайменше до кінця 2028 року. Можливо, навіть довше, це вирішать пізніше
Зазначимо, що у поточному сезоні 39-річний володар восьми «Золотих м’ячів» відіграв за клуб 34 матчі, у яких відзначився 29 голами та віддав 15 асистів.
Що відбується у кар’єрі Мессі
У понеділок, 26 жовтня, світ дізнався ім'я володаря "Золотого м'яча" 2026 року. Переможцем вперше у кар’єрі став англійський нападник Гаррі Кейн.
Ліонель Мессі посів у голосуванні 5-те місце. Аргентинець не відвідав церемонію нагородження, яка відбулася у Лондоні. Причиною цього стало те, що минулого тижня футболіст разом із родиною літав зі США до Іспанії, щоб отримати престижну премію принцеси Астурійської за видатні досягнення в спорті, а згодом одразу провів матч у Сполучених Штатах.
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