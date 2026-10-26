Мессі несподівано проігнорував церемонію вручення "Золотого м'яча" 2026

Як інформує видання Marca, аргентинця досі немає в Лондоні. Ба більше, він узагалі не планує туди приїхати сьогодні.

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Хто є головним фаворитом на отримання "Золотого м'яча"

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі пропустить церемонію нагородження трофеєм у Лондоні сьогодні ввечері. За даними видання Marca, головна причина – насичений графік у календарі аргентинця, а не те, що він дізнався, що не отримає нагороду.

Річ у тому, що лише кілька днів тому футболіст разом із родиною літав зі США до Іспанії, щоб отримати престижну премію принцеси Астурійської за видатні досягнення в спорті. Потому Мессі одразу повернувся до США, де фактично з трапа літака провів поєдинок проти Нью-Йорк Ред Буллз.

Раніше стало також відомо про те, що на церемонію нагородження "Золотим м'ячем" не приїде Хвіча Кварацхелія. Вінгера ПСЖ також називали одним із головних фаворитів на здобуття найголовнішого індивідуального трофею у футболі. Утім, гравець збірної Грузії нещодавно зазнав важкої травми та вибув із гри до кінця сезону.

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Серед присутніх у Лондоні головними фаворитами залишаються Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе та Ламін Ямаль. Саме англійцю найбільше пророкують перемогу цього року. Ба більше, повідомляли, що й сам гравець Баварії знає про це, оскільки його вже запросили на офіційну фотосесію з трофеєм.

Гаррі Кейн минулого сезону виграв "Золоту бутсу" – нагороду найкращому бомбардиру Європи. Баварія стала чемпіоном Німеччини. Також Кейн став бронзовим призером чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці.

Що відомо про церемонію нагородження "Золотим м'ячем"

Церемонія вручення "Золотого м'яча" цього року відбудеться в Лондоні, а не в Парижі. Зміна локації пов'язана з 70-річним ювілеєм трофею та вшануванням пам'яті його першого володаря Стенлі Метьюза. Церемонія розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Права на показ церемонії має популярна спортивна платформа DAZN. До того ж сервіс ухвалив рішення транслювати церемонію нагородження "Золотим м'ячем" безкоштовно.