Стало известно, сколько еще планирует играть Месси за Интер Майами

Месси будет играть за Интер из Майами еще как минимум два года. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Сколько еще будет играть Месси

Источник отмечает, что Лионель не рассматривает варианты завершения футбольной карьеры или отъезда в родную Аргентину.

Никаких переговоров о возвращении Лионеля Месси в Ньюэллс Олд Бойз не ведется, несмотря на появившиеся сообщения. Месси очень счастлив в Интере (Майами), так же как и его семья. Лео хочет выполнить текущий контракт как минимум до конца 2028 года. Возможно, даже дольше, это решат позже– говорится в сообщении.

Отметим, что в текущем сезоне 39-летний обладатель восьми "Золотых мячей" сыграл за клуб 34 матча, в которых забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

Что происходит в карьере Месси

В понедельник, 26 октября, мир узнал имя обладателя "Золотого мяча" 2026 года. Победителем впервые в карьере стал английский нападающий Гарри Кейн.

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Лионель Месси занял в голосовании 5-е место. Аргентинец не посетил церемонию награждения, которая состоялась в Лондоне. Причиной этого стало то, что на прошлой неделе футболист вместе с семьей летал из США в Испанию, чтобы получить престижную премию принцессы Астурийской за выдающиеся достижения в спорте, а впоследствии сразу же сыграл матч в Соединенных Штатах.