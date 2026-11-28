Ліонель Мессі / Фото Getty Images
Ліонель Мессі матиме більше вільного часу для позафутбольних справ. Його сезон 2026 року завершено.
У заокеанській лізі МЛС зміниться чемпіон. Чинний володар трофею вилетів уже у першому раунді плей-оф, пише 24 Канал.
Як зіграли Мессі та Інтер
У ніч проти суботи, 28 листопада, володар 8 "Золотих м’ячів" та його партнери зіграли виїзний матч проти Коламбус Крю.
Коламбус Крю – Інтер Маямі – 1:0 (2:0 у серії)
Гол: Родрігес 90+2
У першому поєдинку команда з Флориди зазнала прикрої поразки 0:3, а сама гра завершилась скандалами щодо того, що легендарний аргентинець міг отримати червону картку в одному з епізодів.
У повторному протистоянні рахунок попередньої гри ваги не мав, адже у плей-оф МЛС діє правило серії, де команди грають до двох перемог.
Коламбус Крю – Інтер Маямі: відео огляду
Єдиний гол у поєдинку на 90+2 хвилині забив уругвайський півзахисник Сантьяго Родрігес.
Що далі для Мессі
Його команда вилетіла у першому ж раунді плей-оф. Наступний сезон у Північній Америці розпочнеться у лютому.
Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі залишиться у футболі щонайменше до моменту, коли йому буде 41 рік. Легендарний аргентинський гравець наразі не розглядає варіантів завершення кар’єри.
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