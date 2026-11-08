"Продовжує покращуватися": Енріке зробив оптимістичну заяву про Забарного після гри ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про рівень гри свого підопічного Іллі Забарного. Українець справив приємне враження на тренера.
Забарний став автором єдиного голу у ворота Труа (1:0) у матчі внутрішньої першості. Слова Енріке після гри цитує ресурс culturepsg.com.
Що Енріке сказав про Забарного
Український захисник вдало "підключився" до атакувальних дій команди на 39-й хвилині, коли вдруге у сезоні відзначився у матчах Ліги 1. Цього разу це сталося після пасу від Маюлу.
Гол виявився єдиним і переможним для колективу зі столиці Франції, що не зміг оминути головний тренер команди.
Я думаю, він ще продовжує покращуватися. З кожним матчем ми бачимо більш комфортного гравця. Ми задоволені його рівнем. Я очікую набагато більшого від усіх гравців, від Забарного теж, але особливо радий, що він забив гол. Він дуже добре грає у штрафному майданчику в атаці,
– сказав Луїс Енріке.
Тренер також додав, що у момент приходу до клубу, влітку 2025-го, Забарний був дещо іншим футболістом – центральним захисником, який дуже комфортно почувається з м’ячем та без нього.
Як складається сезон для Забарного
Ілля забив більше за зірок. З двома голами в активі він знаходиться у списку бомбардирів ПСЖ цього сезону, саме в чемпіонаті Франції, несподівано обійшов лідерів атаки клубу, претендентів на цьогорічний "Золотий м'яч" Усмана Дембеле та Хвічу Кварацхелію.
У всіх турнірах цього сезону українець зіграв 9 матчів. Трохи більше половини з них, 5 ігор, припали на чемпіонат Франції.
Зазначимо, що 24-річний Забарний потрапив до заявки Андреа Мальдери на листопадові матчі Ліги націй.