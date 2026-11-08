Забарний після переможного голу у Лізі 1 обігнав претендентів на "Золотий м'яч"

Забарний вийшов у старті на поєдинок з Труа перед перервою на матчі збірних. І їхати до розташування української національної команди він точно буде у піднесеному настрої, пише 24 Канал.

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Забарний приніс перемогу ПСЖ

Зірковий час для захисника ПСЖ і збірної України настав на 39-ій хвилині. Тоді він головою результативно замкнув навіс Маюлу, відзначившись вже вдруге у цьому сезоні Ліги 1.

Гол Забарного у ворота Труа, дивіться відео від MEGOGO:

Завдяки блискучій грі голкіпера Труа Конате цей м'яч виявився єдиним у зустрічі, а отже, переможним. Чимало статистичних порталів назвали Іллю Забарного найкращим футболістом у складі паризького гранда, поставивши йому оцінку 8,9 бала.

Забарний забив більше за зірок

З двома голами в активі Ілля Забарний у списку бомбардирів ПСЖ цього сезону саме в чемпіонаті Франції несподівано обійшов лідерів атаки клубу, претендентів на цьогорічний "Золотий м'яч" Усмана Дембеле та Хвічу Кварацхелію. Обидва мають лише по одному результативному удару, хоча грузина виправдовує важка травма, яка залишила його поза футболом до кінця сезону.

Також тільки один раз відзначався володар премії Golden Boy 2025 року Дезіре Дуе. Серед польових гравців Акліуш, Вітінья і Невеш теж програють Забарному – ця трійця взагалі не забивала.