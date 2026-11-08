Забарный после победного гола в Лиге 1 обогнал претендентов на "Золотой мяч"

Забарный вышел в стартовом составе на матч с "Труа" перед перерывом на матчи сборных. И отправляться в расположение украинской национальной команды он точно будет в приподнятом настроении, пишет 24 Канал.

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Забарный принес победу ПСЖ

Звездный час для защитника ПСЖ и сборной Украины наступил на 39-й минуте. Тогда он головой результативно замкнул навес Майюлу, отличившись уже во второй раз в этом сезоне Лиги 1.

Гол Забарного в ворота Труа, смотрите видео от MEGOGO:

Благодаря блестящей игре голкипера "Труа" Конате этот мяч оказался единственным в матче, а значит, победным. Многие статистические порталы назвали Илью Забарного лучшим футболистом в составе парижского гранда, поставив ему оценку 8,9 балла.

Забарный забил больше, чем звезды

С двумя голами в активе Илья Забарный в списке бомбардиров ПСЖ в этом сезоне именно в чемпионате Франции неожиданно обогнал лидеров атаки клуба, претендентов на "Золотой мяч" этого года Усмана Дембеле и Хвичу Кварацхелия. У обоих по одному результативному удару, хотя грузина оправдывает тяжелая травма, из-за которой он выбыл из футбола до конца сезона.

Также только один раз отличился обладатель премии Golden Boy 2025 года Дезире Дуэ. Среди полевых игроков Аклиуш, Витинья и Невеш тоже уступают Забарному – эта тройка вообще не забивала.